Punjab Flood : पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति स्थिर हो गई है. इसी के साथ सभी राहत कैंप बंद कर दिए गए हैं क्योंकि यहां ठहरे प्रभावित लोग अपने घरों को लौट चुके हैं. उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को आवश्यक राहत सामग्री की आपूर्ति लगातार जारी रहेगी.

219 राहत कैंप और 8,270 प्रभावित लोग

राजस्व मंत्री ने जानकारी दी कि बाढ़ के चरम दौर में पंजाब में कुल 219 राहत कैंप खोले गए थे. इन कैंपों में समय-समय पर 8,270 प्रभावित लोगों ने शरण ली थी. हालात सामान्य होने के बाद कैंपों की संख्या घटती रही और अब एक भी कैंप सक्रिय नहीं है.

23,340 लोगों को सुरक्षित निकाला गया

मुंडियां ने बताया कि 1 अगस्त से अब तक लगभग 23,340 प्रभावित लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित निकाला गया. कैंपों में लोगों को अस्थायी आवास, भोजन, दवाइयां और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाई गईं. साथ ही प्रशासन ने मलबा हटाने, मृत पशुओं का निपटान, सीवरेज की सफाई और क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्तियों की मरम्मत के लिए भी कदम उठाए.

22 जिले और 2,555 गांव प्रभावित

बाढ़ ने पंजाब के 22 ज़िलों और 2,555 गांवों को प्रभावित किया, जिससे 3,89,445 लोग प्रभावित हुए. इसमें 57 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग अब भी लापता हैं. इसके अलावा, 1,99,926.2 हेक्टेयर फसल क्षेत्र को नुकसान पहुँचा. बुनियादी ढांचे और पशुओं के नुकसान का आंकलन अभी जारी है.

एन.डी.आर.एफ और सेना की मदद

हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि बचाव कार्यों में एन.डी.आर.एफ, एस.डी.आर.एफ, सेना, जल सेना और बी.एस.एफ. की टीमों को नावों और मानवबल के साथ लगाया गया. विभिन्न ज़िलों के प्रशासन ने पीने का पानी, भोजन के पैकेट और चिकित्सीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की. साथ ही पशुओं की देखभाल के लिए वेटेरनरी टीमें भी तैनात की गईं.

