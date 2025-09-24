फटाफट पढ़ें

पंजाब में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ

10 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज मिलेगा

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तरनतारन और बरनाला से शुरू

बिना आय शर्त के योजना का लाभ मिलेगा

2300 से अधिक स्वास्थ्य पैकेज योजना में शामिल

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार व्यापक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का औपचारिक शुभारंभ किया. इसके अंतर्गत राज्य के 3 करोड़ निवासियों को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा.

इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का ऑनलाइन उद्घाटन राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एस एच ए ) कार्यालय से किया गया. इस परियोजना की शुरुआत दो जिलों तरनतारन और बरनाला से की जा रही है. कैबिनेट मंत्री के साथ प्रमुख सचिव स्वास्थ्य कुमार राहुल और एसएचए की सीईओ संयम अग्रवाल भी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जनता के लिए सुगम और सुलभ पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए इन दोनों जिलों में रजिस्ट्रेशन कैंप लगाए गए हैं. पहले ही दिन 1480 परिवारों ने इस योजना के लिए अपना नाम दर्ज करवाया.

रजिस्ट्रेशन अभियान जल्द पूरे राज्य में लागू होगा

पंजाब के लिए इसे ऐतिहासिक दिन करार देते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि इस पहल के साथ पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है, जो हर नागरिक को बिना किसी आय शर्त के 10 लाख रुपए का व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करता है, उन्होंने कहा कि इन दो जिलों के अनुभवों के आधार पर रजिस्ट्रेशन अभियान को शीघ्र ही पूरे राज्य में लागू किया जाएगा.

कैशलेस सुविधा 500 से अधिक अस्पतालों में

कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि यह योजना आम लोगों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम करने के लिए बनाई गई है. इसके तहत लाभार्थी राज्य भर के सभी सरकारी अस्पतालों और 500 से अधिक सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज प्राप्त कर सकते हैं. डॉ. बलबीर सिंह ने स्पष्ट किया कि पात्रता मानदंड सरल और निष्पक्ष हैं. पंजीकरण के लिए सिर्फ वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड की आवश्यकता होगी और योजना का लाभ लेने के लिए आय की कोई शर्त नहीं होगी.

पंजाब के स्वास्थ्य बीमा में सभी सेवाएं शामिल

उन्होंने विस्तार से बताया कि इस योजना के अंतर्गत चिकित्सकीय सेवाओं की एक व्यापक सूची शामिल है, जिसके तहत 2300 से अधिक स्वास्थ्य पैकेजों में बड़ी और छोटी बीमारियों के साथ-साथ दुर्घटनाओं से जुड़ी सर्जरी भी कवर की गई हैं. स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि यह सुनिश्चित किया गया है कि पंजाब की जनता के लिए सभी आवश्यक चिकित्सकीय सेवाएं इस व्यापक स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत कवर हों.

