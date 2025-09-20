Punjab Flood Relief : राज्य के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान राहत शिविरों की संख्या घटकर 35 रह गई है और इन शिविरों में अभी कुल 894 लोग ही ठहरे हुए हैं. मंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवार धीरे-धीरे अपने घरों को लौट रहे हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है.

सुरक्षित निकासी और प्रदेश का सामान्यकरण

कैबिनेट मंत्री ने जानकारी दी कि बाढ़ के दौरान चलाए गए राहत कार्यों के अंतर्गत अब तक कुल 23,340 व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सामान्य हालात की ओर अग्रसर है और पुनर्वास कार्य प्रभावी ढंग से चल रहे हैं.

प्रभावित गाँव और कुल आबादी

मंत्री ने बताया कि प्रभावित गाँवों की संख्या 2,490 से बढ़कर 2,539 हो गई है (वृद्धि: 49 गाँव). कुल प्रभावित आबादी 3,89,373 से बढ़कर 3,89,387 हुई है (वृद्धि: 14 व्यक्ति) – यह परिवर्तन सूक्ष्म है, पर उसे भी दर्ज किया गया है.

जिलों के हाल – फाजिल्का व पठानकोट

मंत्री ने कहा कि फाजिल्का के राहत शिविरों से 245 व्यक्ति अपने घर लौट चुके हैं. पठानकोट में राहत शिविरों में रह रहे लोगों की संख्या 28 से घटकर केवल 6 रह गई है (कमी: 22). मंत्री ने इसे पुनर्वास कार्यों की सफलता के रूप में प्रदर्शित किया.

फसली क्षेत्र का नुकसान

राजस्व मंत्री ने आगे बताया कि मानसा जिले में और अधिक फसली क्षेत्र प्रभावित हुआ है. ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार प्रभावित फसली क्षेत्र 1,99,678 हेक्टेयर से बढ़कर 1,99,766 हेक्टेयर हो गया है (वृद्धि: 88 हेक्टेयर). राज्य के बाकी हिस्सों में स्थिति स्थिर बनी हुई है और अन्य जिलों में कोई अतिरिक्त फसली क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ है.

मंत्री ने दोहराया कि राहत-और-पुनर्वास कार्य प्रभावी रूप से जारी हैं, प्रभावित लोग धीरे-धीरे घर लौट रहे हैं और प्रदेश सामान्य स्थिति की ओर अग्रसर है. स्थानीय प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी और आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है.

