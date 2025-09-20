Punjab Flood Relief : पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज मोहाली से तीन एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, ताकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें. उन्होंने बताया कि अगले 45 दिनों तक मुफ्त चिकित्सकीय जांच और दवाइयां वितरित की जाएंगी. गंभीर मामलों वाले मरीजों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए भेजा जाएगा. वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिए हर संभव कदम उठाएगी.

स्वास्थ्य मंत्री का फाजिल्का दौरा

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज फाजिल्का ज़िले का दौरा कर राहत कार्यों का जायज़ा लिया. उन्होंने कहा कि सरकार ने 45 दिनों के भीतर बाढ़ प्रभावित इलाकों में जीवन को पटरी पर लाने का लक्ष्य रखा है. किसी भी गंभीर बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है. डॉ. बलबीर सिंह ने ज़िले के गैर-सरकारी संगठनों से भी बैठक की और बाढ़ संकट के दौरान निभाई गई जनसेवा की भूमिका की सराहना की.

मिशन चढ़दी कला और दान की अपील

उन्होंने ‘मिशन चढ़दी कला’ के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि पंजाबी हमेशा दूसरों की मदद के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने कहा कि वेबसाइट पर जाकर दान दिया जा सकता है, और यह राशि बाढ़ राहत कार्यों पर खर्च की जाएगी. साथ ही, उन्होंने गैर-सरकारी संगठनों से अपील की कि वे लोगों के मानसिक और सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए किसी एक गांव को गोद लें.

