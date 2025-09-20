Punjab Anti-Drug Campaign : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा प्रदेश से नशों के पूर्ण खात्मे के लिए शुरू की गई मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” आज लगातार 202वें दिन में प्रवेश कर गई. इस दौरान पंजाब पुलिस ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 377 स्थानों पर छापेमारी करते हुए 76 एफआईआर दर्ज की और 93 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया. इस अभियान के अंतर्गत अब तक कुल गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की संख्या 30,201 तक पहुंच गई है.

बरामद नशीली सामग्री

पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों के कब्ज़े से निम्नलिखित बरामद की:

7.6 किलोग्राम हेरोइन

12 किलोग्राम अफीम

1,687 नशीली गोलियाँ/कैप्सूल

15,860 रुपये की ड्रग मनी

मुख्यमंत्री के निर्देश और निगरानी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के निर्देश दिए हैं. इस अभियान की निगरानी के लिए पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया है.

पुलिस संचालन और टीम विवरण

इस ऑपरेशन में 72 गज़टिड अधिकारियों की देखरेख में 1,100 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 150 से ज़्यादा पुलिस टीमें प्रदेशभर में 377 छापे मारे. दिनभर चले अभियान में पुलिस टीमों ने 412 संदिग्ध व्यक्तियों की जाँच भी की.

तीन-स्तरीय रणनीति (ईडीपी) और पुनर्वास

राज्य सरकार द्वारा नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति-एन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी) लागू की गई है. इसी क्रम में ‘डी-एडिक्शन’ हिस्से के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने 31 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार करवाने के लिए तैयार किया है.

