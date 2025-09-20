Punjab

पंजाब में फोर्टिस हेल्थकेयर का 900 करोड़ रुपये का निवेश, मोहाली में होगा विश्व स्तरीय अस्पताल का विस्तार

Ajay Yadav20 September 2025 - 8:30 AM
3 minutes read
Punjab News :
पंजाब में फोर्टिस हेल्थकेयर का 900 करोड़ रुपये का निवेश, मोहाली में होगा विश्व स्तरीय अस्पताल का विस्तार

फटाफट पढ़ें

  • फोर्टिस मोहाली में ₹900 करोड़ का निवेश करेगा
  • अस्पताल में 400 नए बिस्तर जोड़े जाएंगे
  • 2500 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार
  • हेल्थ सेक्टर में कुल निवेश ₹2500 करोड़
  • सरकार ने इसे बड़ा स्वास्थ्य कदम बताया

Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी अगुवाई में पंजाब को जीवंत, स्वस्थ और समय के अनुसार बनाने के कदम के रूप में, कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने आज घोषणा की कि फोर्टिस हेल्थकेअर ने अपने मौजूदा कैंपस का और विस्तार करने के लिए मोहाली में 900 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने का निर्णय लिया है. इस विस्तार योजना के तहत फोर्टिस हेल्थकेअर 400 से अधिक बिस्तरों की क्षमता बढ़ाएगा, जिससे एक विश्व स्तरीय और अधिक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध होंगी.

फोर्टिस विस्तार से मिलेगी नई उड़ान

मीडिया से बातचीत करते हुए, कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि इस विस्तार से फोर्टिस अस्पताल मोहाली का यह एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल कैंपस 13.4 एकड़ से अधिक में फैल जाएगा. यह प्रोजेक्ट 2500 से अधिक व्यक्तियों को सीधे तौर पर रोजगार देगा और 2200 से अधिक व्यक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष नौकरियाँ पैदा होंगी, जिससे पंजाब की उन्नत स्वास्थ्य देखभाल और मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में भूमिका बढ़ेगी.

फोर्टिस निवेश से बनेगा डॉक्टरी उत्कृष्टता केंद्र

इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब सरकार स्वस्थ, रंगला पंजाब के निर्माण के लिए जन-निजी स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. इस संबंध में संजीव अरोड़ा ने आज फोर्टिस हेल्थकेअर द्वारा राज्य में किए गए निरंतर निवेशों और विस्तार योजना का स्वागत किया, जिससे पंजाब के डॉक्टरी उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में उभरने पर जोर दिया गया.

और विवरण साझा करते हुए, उन्होंने कहा कि इस विकास से पंजाब क्लस्टर 1,000 बिस्तरों को पार कर जाएगा, जिसमें 2,500 करोड़ रुपये से अधिक का संचयी निवेश होगा, जिसकी भविष्य में और योजना बनाई जाएगी. यह उत्तरी भारत में सबसे बड़े और रणनीतिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में से एक केंद्र के रूप में पंजाब की ताकत को दर्शाता है.

फोर्टिस का बना विश्व स्तरीय नेटवर्क

उन्होंने कहा कि फोर्टिस पहले ही पंजाब में 1,500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर चुका है, जिससे विश्व स्तरीय अस्पतालों का एक मजबूत नेटवर्क बन गया है. मोहाली में अपने निवेश में, फोर्टिस पहले ही 375 बिस्तरों की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसमें 194 आईसीयू बिस्तर हैं जो 40 स्पेशलिटीज में हैं और कार्डियक साइंसेज, ऑन्कोलॉजी, अंग प्रत्यारोपण, रोबोटिक सर्जरी और क्रिटिकल केयर में क्षेत्र में अग्रणी हैं. लुधियाना स्थित फोर्टिस अस्पताल में 259 बिस्तरों की सुविधा है (2013 से) और 2023 में स्तन स्वास्थ्य, डायबिटीज और रीढ़ की हड्डी की देखभाल में सुपर-स्पेशलिटी क्लीनिकों के साथ नई 70 बिस्तरों की सुविधा शुरू की गई है.

अमृतसर अस्पताल से कई राज्यों को लाभ

इसी प्रकार, अमृतसर स्थित फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल में 4.5 एकड़ के कैंपस में 173 बिस्तरों की सुविधा है, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर को सुविधा प्रदान कर रहा है. श्रीमान सुपर स्पेशलिटी – जालंधर में 300 बिस्तरों वाला अस्पताल है, जहाँ फोर्टिस ने भविष्य के विस्तार के लिए 2.5 एकड़ अतिरिक्त भूमि प्राप्त की है.

मेडिकल टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा

इसके अलावा, संजीव अरोड़ा ने बताया कि पंजाब सरकार रंगला और स्वस्थ पंजाब के लिए एक मजबूत आधार बना रही है. पंजाब सरकार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को भी सुनिश्चित कर रही है और जनसामान्य के बुनियादी ढाँचे को मजबूत कर रही है. फोर्टिस हेल्थकेअर की विस्तार योजना राज्य के स्वास्थ्य देखभाल वातावरण में निजी कंपनियों के बढ़ते विश्वास को उजागर कर रही है. ये पहलें संयुक्त रूप से विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेंगी, हजारों नौकरियाँ पैदा करेंगी और पंजाब को उन्नत स्वास्थ्य देखभाल और मेडिकल टूरिज्म के नक्शे पर मजबूती से स्थापित करेंगी.

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के उद्योग और वाणिज्य सचिव कमल किशोर यादव, आईएएस, इन्वेस्ट पंजाब के सीईओ अमित ढाका और फोर्टिस हेल्थकेअर के कॉर्पोरेट मामलों के प्रमुख मनु कपिला भी उपस्थित थे.

यह भी पढ़ें : ‘युद्ध नशों खिलाफ’: 196वें दिन पंजाब पुलिस ने 383 स्थानों पर की छापेमारी, 99 नशा तस्कर गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav20 September 2025 - 8:30 AM
3 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में वेरका उत्पादों की कीमतों में बड़ी कटौती: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का उपभोक्ताओं के लिए राहत पैकेज

पंजाब में वेरका उत्पादों की कीमतों में बड़ी कटौती: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का उपभोक्ताओं के लिए राहत पैकेज

20 September 2025 - 12:42 PM
Photo of पंजाब बाढ़ राहत: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रवाना की 3 एंबुलेंस, 45 दिनों तक मुफ्त इलाज और दवाइयां उपलब्ध

पंजाब बाढ़ राहत: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रवाना की 3 एंबुलेंस, 45 दिनों तक मुफ्त इलाज और दवाइयां उपलब्ध

20 September 2025 - 12:18 PM
Photo of चुनाव सुधार के तहत चुनाव आयोग ने 474 गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों को सूची से हटाया

चुनाव सुधार के तहत चुनाव आयोग ने 474 गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों को सूची से हटाया

20 September 2025 - 10:54 AM
Photo of पंजाब पुलिस ने मचाई भारी छापेमारी: 202वें दिन 93 नशा तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन और अफीम बरामद

पंजाब पुलिस ने मचाई भारी छापेमारी: 202वें दिन 93 नशा तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन और अफीम बरामद

20 September 2025 - 10:51 AM
Photo of सिर्फ 24 घंटे में पंजाब के राहत शिविरों में हुआ बड़ा बदलाव – जानिए कितने लोग लौटे घर

सिर्फ 24 घंटे में पंजाब के राहत शिविरों में हुआ बड़ा बदलाव – जानिए कितने लोग लौटे घर

20 September 2025 - 9:34 AM
Photo of हरदीप सिंह मुंडियां ने साहनेवाल में 6 सड़क परियोजनाओं की रखी नींव, 2.19 करोड़ की लागत से होगा विकास

हरदीप सिंह मुंडियां ने साहनेवाल में 6 सड़क परियोजनाओं की रखी नींव, 2.19 करोड़ की लागत से होगा विकास

19 September 2025 - 10:58 PM
Photo of मंत्री बरिंदर गोयल ने दिए निर्देश: कटाव रोकने और तटबंध मजबूत करने में लाएं तेजी

मंत्री बरिंदर गोयल ने दिए निर्देश: कटाव रोकने और तटबंध मजबूत करने में लाएं तेजी

19 September 2025 - 10:26 PM
Photo of पंजाब विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई: अगस्त में 6 सरकारी कर्मचारी और 2 निजी व्यक्ति रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

पंजाब विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई: अगस्त में 6 सरकारी कर्मचारी और 2 निजी व्यक्ति रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

19 September 2025 - 8:49 PM
Photo of SC और BC कर्मचारियों की मांगों को लेकर पंजाब सरकार गंभीर, हरपाल सिंह चीमा ने की संयुक्त कमेटी के साथ बैठक

SC और BC कर्मचारियों की मांगों को लेकर पंजाब सरकार गंभीर, हरपाल सिंह चीमा ने की संयुक्त कमेटी के साथ बैठक

19 September 2025 - 8:42 PM
Photo of पराली प्रबंधन के लिए पंजाब सरकार ने मंजूर की 15,613 CRM मशीनें, 500 करोड़ की योजना लागू

पराली प्रबंधन के लिए पंजाब सरकार ने मंजूर की 15,613 CRM मशीनें, 500 करोड़ की योजना लागू

19 September 2025 - 8:07 PM
Back to top button