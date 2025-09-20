फटाफट पढ़ें

फोर्टिस मोहाली में ₹900 करोड़ का निवेश करेगा

अस्पताल में 400 नए बिस्तर जोड़े जाएंगे

2500 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार

हेल्थ सेक्टर में कुल निवेश ₹2500 करोड़

सरकार ने इसे बड़ा स्वास्थ्य कदम बताया

Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी अगुवाई में पंजाब को जीवंत, स्वस्थ और समय के अनुसार बनाने के कदम के रूप में, कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने आज घोषणा की कि फोर्टिस हेल्थकेअर ने अपने मौजूदा कैंपस का और विस्तार करने के लिए मोहाली में 900 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने का निर्णय लिया है. इस विस्तार योजना के तहत फोर्टिस हेल्थकेअर 400 से अधिक बिस्तरों की क्षमता बढ़ाएगा, जिससे एक विश्व स्तरीय और अधिक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध होंगी.

फोर्टिस विस्तार से मिलेगी नई उड़ान

मीडिया से बातचीत करते हुए, कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि इस विस्तार से फोर्टिस अस्पताल मोहाली का यह एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल कैंपस 13.4 एकड़ से अधिक में फैल जाएगा. यह प्रोजेक्ट 2500 से अधिक व्यक्तियों को सीधे तौर पर रोजगार देगा और 2200 से अधिक व्यक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष नौकरियाँ पैदा होंगी, जिससे पंजाब की उन्नत स्वास्थ्य देखभाल और मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में भूमिका बढ़ेगी.

फोर्टिस निवेश से बनेगा डॉक्टरी उत्कृष्टता केंद्र

इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब सरकार स्वस्थ, रंगला पंजाब के निर्माण के लिए जन-निजी स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. इस संबंध में संजीव अरोड़ा ने आज फोर्टिस हेल्थकेअर द्वारा राज्य में किए गए निरंतर निवेशों और विस्तार योजना का स्वागत किया, जिससे पंजाब के डॉक्टरी उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में उभरने पर जोर दिया गया.

और विवरण साझा करते हुए, उन्होंने कहा कि इस विकास से पंजाब क्लस्टर 1,000 बिस्तरों को पार कर जाएगा, जिसमें 2,500 करोड़ रुपये से अधिक का संचयी निवेश होगा, जिसकी भविष्य में और योजना बनाई जाएगी. यह उत्तरी भारत में सबसे बड़े और रणनीतिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में से एक केंद्र के रूप में पंजाब की ताकत को दर्शाता है.

फोर्टिस का बना विश्व स्तरीय नेटवर्क

उन्होंने कहा कि फोर्टिस पहले ही पंजाब में 1,500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर चुका है, जिससे विश्व स्तरीय अस्पतालों का एक मजबूत नेटवर्क बन गया है. मोहाली में अपने निवेश में, फोर्टिस पहले ही 375 बिस्तरों की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसमें 194 आईसीयू बिस्तर हैं जो 40 स्पेशलिटीज में हैं और कार्डियक साइंसेज, ऑन्कोलॉजी, अंग प्रत्यारोपण, रोबोटिक सर्जरी और क्रिटिकल केयर में क्षेत्र में अग्रणी हैं. लुधियाना स्थित फोर्टिस अस्पताल में 259 बिस्तरों की सुविधा है (2013 से) और 2023 में स्तन स्वास्थ्य, डायबिटीज और रीढ़ की हड्डी की देखभाल में सुपर-स्पेशलिटी क्लीनिकों के साथ नई 70 बिस्तरों की सुविधा शुरू की गई है.

अमृतसर अस्पताल से कई राज्यों को लाभ

इसी प्रकार, अमृतसर स्थित फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल में 4.5 एकड़ के कैंपस में 173 बिस्तरों की सुविधा है, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर को सुविधा प्रदान कर रहा है. श्रीमान सुपर स्पेशलिटी – जालंधर में 300 बिस्तरों वाला अस्पताल है, जहाँ फोर्टिस ने भविष्य के विस्तार के लिए 2.5 एकड़ अतिरिक्त भूमि प्राप्त की है.

मेडिकल टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा

इसके अलावा, संजीव अरोड़ा ने बताया कि पंजाब सरकार रंगला और स्वस्थ पंजाब के लिए एक मजबूत आधार बना रही है. पंजाब सरकार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को भी सुनिश्चित कर रही है और जनसामान्य के बुनियादी ढाँचे को मजबूत कर रही है. फोर्टिस हेल्थकेअर की विस्तार योजना राज्य के स्वास्थ्य देखभाल वातावरण में निजी कंपनियों के बढ़ते विश्वास को उजागर कर रही है. ये पहलें संयुक्त रूप से विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेंगी, हजारों नौकरियाँ पैदा करेंगी और पंजाब को उन्नत स्वास्थ्य देखभाल और मेडिकल टूरिज्म के नक्शे पर मजबूती से स्थापित करेंगी.

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के उद्योग और वाणिज्य सचिव कमल किशोर यादव, आईएएस, इन्वेस्ट पंजाब के सीईओ अमित ढाका और फोर्टिस हेल्थकेअर के कॉर्पोरेट मामलों के प्रमुख मनु कपिला भी उपस्थित थे.

