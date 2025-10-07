Punjabराज्य

धान खरीद में अब किसानों की कोई परेशानी नहीं, पंजाब मंडियों में लॉन्च हुआ सुपर कंट्रोल रूम

Amzad Khan7 October 2025 - 9:30 PM
1 minute read
Punjab Rice Control Room
कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां राज्य भर की मंडियों में किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु कंट्रोल रूम की समीक्षा करते हुए.

Punjab Rice Control Room : पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि धान खरीद सीजन को और अधिक सुचारू बनाने के लिए पंजाब मंडी बोर्ड ने राज्यभर की मंडियों में कंट्रोल रूम स्थापित किया है. इसका मकसद किसानों, आढ़तियों और मजदूरों की समस्याओं का फौरन हल करना और खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है.

अधिकारी और टीम: सहायता के लिए 8 से 8 तक उपलब्ध

कृषि मंत्री ने कहा कि कंट्रोल रूम में चार समर्पित अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. ये अधिकारी दो टीमों में काम करेंगे और सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक किसानों और आढ़तियों की मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे. उनका उद्देश्य यह है कि किसी को भी मंडियों में कोई असुविधा न हो और खरीद प्रक्रिया सुनियोजित और कुशल तरीके से चले.

किसानों के लिए डायरेक्ट हेल्पलाइन

किसान और आढ़ती कंट्रोल रूम से सीधे संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए दो नंबर उपलब्ध हैं: 0172-5101649 और 0172-5101704. कंट्रोल रूम न केवल खरीद की अद्यतन जानकारी देगा बल्कि विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करके खरीद में होने वाली देरी को कम करेगा.

मुख्यमंत्री का संदेश और सरकार की प्रतिबद्धता

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार “अन्नदाता” के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है. कंट्रोल रूम एक सक्रिय कमांड सेंटर की तरह काम करेगा, जहां लॉजिस्टिक्स, भुगतान या मंडियों में सुविधाओं से जुड़ी किसी भी समस्या का फौरन हल मिलेगा. मंत्री ने कहा कि यह पहल केवल सुविधा नहीं, बल्कि किसानों के लिए भरोसा और राहत का प्रतीक है.

पंजाब की मंडियां अब और बेहतर

इस पहल से पंजाब की मंडियां और अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और किसानों के अनुकूल बन गई हैं. अब हर खरीद सीजन सुचारू, त्वरित और लाभकारी तरीके से संपन्न होगा. किसानों, आढ़तियों और मज़दूरों के लिए यह कदम नई आशा और सुविधा लेकर आया है, जिससे पंजाब की कृषि व्यवस्था और मजबूत होगी.

