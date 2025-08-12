Punjabराज्य

CM भगवंत मान का अकाली दल पर हमला, बादल शासन को बताया पंजाब का सबसे काला दशक

Anup Tiwari12 August 2025 - 10:58 PM
CM Bhagwant Mann On Akali Dal : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनका 2007–2017 का शासनकाल पंजाब के इतिहास में सबसे काला दशक था. इस दौरान ट्रांसपोर्ट, रेत, केबल और नशा माफिया राज्य में सक्रिय हुआ, जबकि बादल परिवार को पंजाब की जनता की परवाह नहीं थी. इसके विपरीत उनकी सरकार विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समर्पित दृष्टिकोण से काम कर रही है, जिससे आम लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव हो रहा है. मान ने साफ कहा कि सत्ता की लालसा की राजनीति से हटकर, उनकी पार्टी का लक्ष्य पंजाब को सशक्त और समृद्ध बनाना है.

बादल शासनकाल में माफियाओं का उदय

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि 2007 से 2017 तक के दौरान सत्ता का उपयोग सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया, जिससे प्रशासनिक ढांचे में नैतिक और कानूनी भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया. इस अवधि को “पंजाब का सबसे काला दौर” बताने के साथ उन्होंने पूछा कि इस बीच आम जनता को राज्य ने क्या लाभ पहुंचाया. उन्होंने रेत, ट्रांसपोर्ट, केबल और नशा जैसे तमाम क्षेत्रों में माफिया की सक्रियता की ओर संकेत करते हुए यह सवाल उठाया कि क्या इस दौरान सरकार के पास किसी भी जनहित की उपलब्धि गिनाने लायक थी?

नशा तस्करों और पारंपरिक दलों की मिलीभगत

मान ने एनाबा जेल में हिरासत में एक बड़े नशा तस्कर का उदाहरण देते हुए बताया कि यह कार्रवाई उनकी सरकार की नशा से लड़ने की गंभीरता को दर्शाती है. उन्होंने कटाक्ष किया कि कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल इस तरह के अपराधियों के साथ सहयोग करते रहे. मान ने चुनावी और राजनीतिक गठजोड़ों की आलोचना करते हुए पूछा कि क्या दलों का साथ अपराधियों के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के लिए होना चाहिए था? यह सवाल पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को अहम बनाता है.

संगरूर में ‘स्कूल ऑफ़ एमिनेंस’ का शुभारंभ

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने संगरूर स्थित जत्थेदार करतार सिंह दरवेश सीनियर सेकेंडरी स्कूल को 3.40 करोड़ रुपये की लागत से ‘स्कूल ऑफ़ एमिनेंस’ में तब्दील कर दिया है. इस स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशाला, ऑडिटोरियम और मिड-डे-मील रसोई जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं को शामिल किया गया है. उनका मानना है कि यह कदम युवाओं को बेहतर शिक्षा और अवसर प्रदान करने में अग्रणी साबित होगा और ग्रामीण इलाकों में शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाएगा.

स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ₹7.81 करोड़ की लागत से एक आधुनिक नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की घोषणा की, जिसमें GNM कोर्स, पुस्तकालय और हॉस्टल जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं. साथ ही, उन्होंने पंजाब में कैंसर के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने तथा जांच सुविधाएं पहुँचाने के लिए 12 मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग वैनों का शुभारंभ किया. यह पहल कम संसाधन वाले क्षेत्रों में लोगों को जीवन बचाने वाली सेवाओं के करीब लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रही है.

आम आदमी पार्टी का परम्पराओं से ऊपर नागरिक सेवा का संकल्प

मान ने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी सत्ता के लालच से परे, आम लोगों की सेवा और समाज कल्याण को केंद्र में रखकर राजनीति कर रही है. जहां पारंपरिक दल सत्ता संभालने के लिए सांस्कृतिक मूल्यों और जनता की भावनाओं का दुरुपयोग करते रहे, वहीं AAP की राजनीति निष्ठा, नीति और समर्पण पर आधारित है. उन्होंने यह भी कहा कि जनता अब झूठे वादों और ढकोसलों में नहीं आएगी, बल्कि ईमानदारी और स्पष्टता पर भरोसा करेगी.

