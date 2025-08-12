UP Police Vacancy : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPBPB ने पुलिस बल में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर प्रदान किया है. बोर्ड ने उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर PAC, अग्निशमन सेवा, और बांदा, लखनऊ, गोरखपुर में महिला पुलिस कॉन्स्टेबल के कुल 4543 रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की है. यह भर्ती प्रक्रिया 12 अगस्त 2025 से शुरू हो रही है, और उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

यह भर्ती न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस बल को मजबूत करने का प्रयास है, बल्कि युवाओं को अपने करियर को नई दिशा देने का मौका भी देती है. भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे आवेदन की तारीखें, आयु सीमा में छूट, और चयन प्रक्रिया, वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

पदों और आवेदन की जानकारी

इस भर्ती के तहत विभिन्न पदों के लिए रिक्तियां इस प्रकार हैं, उप निरीक्षक के लिए 4242 पद, प्लाटून कमांडर PAC के लिए 135 पद, अग्निशमन सेवा के लिए 60 पद, और बांदा, लखनऊ, गोरखपुर में महिला पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए 106 पद. आवेदन प्रक्रिया 12 अगस्त 2025 से शुरू होकर 11 सितंबर 2025 तक चलेगी, और इस दौरान उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा. शुल्क समायोजन की अंतिम तारीख 13 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस भर्ती के लिए विशेष रूप से सभी वर्गों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का प्रावधान किया है, जो 26 मई 2025 के शासनादेश के अनुसार लागू होगा. यह छूट एकमुश्त और केवल इस भर्ती के लिए मान्य है, जिससे अधिक से अधिक उम्मीदवार इस अवसर का लाभ उठा सकें.

रजिस्ट्रेशन और सत्यापन प्रक्रिया

आवेदन करने से पहले सभी उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराना अनिवार्य है, जो 31 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है. अब तक लगभग 3.50 लाख उम्मीदवारों ने इस प्रक्रिया को पूरा किया है, और यह रजिस्ट्रेशन पूरी तरह निःशुल्क है. भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सभी चरणों में बायोमेट्रिक सत्यापन (फोटो, फिंगरप्रिंट, और आइरिस) और आधार आधारित ई-केवाईसी की जाएगी. इसके अतिरिक्त, आवेदन पत्र में उम्मीदवार की लाइव फोटो भी ली जाएगी.

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान स्टेरॉयड्स या नशीले पदार्थों का उपयोग करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनके आवेदन रद्द करने और कानूनी कदम शामिल हैं.

चयन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण सलाह

भर्ती प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं, जिनमें लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक मानक परीक्षण PST, और शारीरिक दक्षता परीक्षण PET शामिल हैं. इन सभी चरणों की विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले सभी दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करें. किसी भी भ्रामक जानकारी या फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहें. यह भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होने का एक शानदार अवसर है, और इच्छुक उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें.

