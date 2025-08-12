Uttar Pradeshराज्यशिक्षा

UP पुलिस में बंपर भर्ती! 4543 पदों के लिए आवेदन शुरू, जानें क्या है आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि

Anup Tiwari12 August 2025 - 10:17 PM
2 minutes read
UP Police Vacancy
UP पुलिस में बंपर भर्ती

UP Police Vacancy : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPBPB ने पुलिस बल में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर प्रदान किया है. बोर्ड ने उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर PAC, अग्निशमन सेवा, और बांदा, लखनऊ, गोरखपुर में महिला पुलिस कॉन्स्टेबल के कुल 4543 रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की है. यह भर्ती प्रक्रिया 12 अगस्त 2025 से शुरू हो रही है, और उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

यह भर्ती न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस बल को मजबूत करने का प्रयास है, बल्कि युवाओं को अपने करियर को नई दिशा देने का मौका भी देती है. भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे आवेदन की तारीखें, आयु सीमा में छूट, और चयन प्रक्रिया, वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

पदों और आवेदन की जानकारी

इस भर्ती के तहत विभिन्न पदों के लिए रिक्तियां इस प्रकार हैं, उप निरीक्षक के लिए 4242 पद, प्लाटून कमांडर PAC के लिए 135 पद, अग्निशमन सेवा के लिए 60 पद, और बांदा, लखनऊ, गोरखपुर में महिला पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए 106 पद. आवेदन प्रक्रिया 12 अगस्त 2025 से शुरू होकर 11 सितंबर 2025 तक चलेगी, और इस दौरान उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा. शुल्क समायोजन की अंतिम तारीख 13 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस भर्ती के लिए विशेष रूप से सभी वर्गों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का प्रावधान किया है, जो 26 मई 2025 के शासनादेश के अनुसार लागू होगा. यह छूट एकमुश्त और केवल इस भर्ती के लिए मान्य है, जिससे अधिक से अधिक उम्मीदवार इस अवसर का लाभ उठा सकें.

रजिस्ट्रेशन और सत्यापन प्रक्रिया

आवेदन करने से पहले सभी उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराना अनिवार्य है, जो 31 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है. अब तक लगभग 3.50 लाख उम्मीदवारों ने इस प्रक्रिया को पूरा किया है, और यह रजिस्ट्रेशन पूरी तरह निःशुल्क है. भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सभी चरणों में बायोमेट्रिक सत्यापन (फोटो, फिंगरप्रिंट, और आइरिस) और आधार आधारित ई-केवाईसी की जाएगी. इसके अतिरिक्त, आवेदन पत्र में उम्मीदवार की लाइव फोटो भी ली जाएगी.

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान स्टेरॉयड्स या नशीले पदार्थों का उपयोग करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनके आवेदन रद्द करने और कानूनी कदम शामिल हैं.

चयन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण सलाह

भर्ती प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं, जिनमें लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक मानक परीक्षण PST, और शारीरिक दक्षता परीक्षण PET शामिल हैं. इन सभी चरणों की विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले सभी दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करें. किसी भी भ्रामक जानकारी या फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहें. यह भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होने का एक शानदार अवसर है, और इच्छुक उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें.

यह भी पढ़ें : AAP का आरोप: चुनावी घोटालों पर पर्दा डाल रही BJP, लोकतंत्र को बताया खतरा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari12 August 2025 - 10:17 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of CM भगवंत मान का अकाली दल पर हमला, बादल शासन को बताया पंजाब का सबसे काला दशक

CM भगवंत मान का अकाली दल पर हमला, बादल शासन को बताया पंजाब का सबसे काला दशक

12 August 2025 - 10:58 PM
Photo of AAP का आरोप: चुनावी घोटालों पर पर्दा डाल रही BJP, लोकतंत्र को बताया खतरा

AAP का आरोप: चुनावी घोटालों पर पर्दा डाल रही BJP, लोकतंत्र को बताया खतरा

12 August 2025 - 9:07 PM
Photo of MP को दूध की राजधानी बनाने का लक्ष्य, CM मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

MP को दूध की राजधानी बनाने का लक्ष्य, CM मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

12 August 2025 - 8:24 PM
Photo of मध्यप्रदेश सरकार को बड़ी सफलता, सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण मामले को ‘टॉप ऑफ द बोर्ड’ श्रेणी में रखा

मध्यप्रदेश सरकार को बड़ी सफलता, सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण मामले को ‘टॉप ऑफ द बोर्ड’ श्रेणी में रखा

12 August 2025 - 7:47 PM
Photo of योगी सरकार कृषि पर दे रही विशेष ध्यान, यूपी में तेजी से बढ़ी उर्वरकों की बिक्री, जानें क्या हैं आंकड़े?

योगी सरकार कृषि पर दे रही विशेष ध्यान, यूपी में तेजी से बढ़ी उर्वरकों की बिक्री, जानें क्या हैं आंकड़े?

12 August 2025 - 7:17 PM
Photo of सस्ता तेल रूस से, महंगी मार जनता पर: संजय सिंह का मोदी सरकार पर हमला

सस्ता तेल रूस से, महंगी मार जनता पर: संजय सिंह का मोदी सरकार पर हमला

12 August 2025 - 7:14 PM
Photo of श्री काली माता मंदिर में सीएम भगवंत मान ने टेका माथा, मांगा पंजाब की सेवा का आशीर्वाद

श्री काली माता मंदिर में सीएम भगवंत मान ने टेका माथा, मांगा पंजाब की सेवा का आशीर्वाद

12 August 2025 - 6:41 PM
Photo of कुलगाम के हीरो को श्रद्धांजलि, मंत्री बैंस ने शहीद प्रितपाल सिंह के परिजनों से बांटा दुख

कुलगाम के हीरो को श्रद्धांजलि, मंत्री बैंस ने शहीद प्रितपाल सिंह के परिजनों से बांटा दुख

12 August 2025 - 6:06 PM
Photo of लखनऊ मेट्रो चरण-1बी लॉन्च: नवाबी नगरी में सफर और आसान, सीएम योगी ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद

लखनऊ मेट्रो चरण-1बी लॉन्च: नवाबी नगरी में सफर और आसान, सीएम योगी ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद

12 August 2025 - 5:43 PM
Photo of पंजाब में टलेगा बिजली संकट? मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. की कर्मचारियों से हड़ताल छोड़ने की गुजारिश

पंजाब में टलेगा बिजली संकट? मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. की कर्मचारियों से हड़ताल छोड़ने की गुजारिश

12 August 2025 - 5:37 PM
Back to top button