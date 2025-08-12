AAP On SIR Row : आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बिहार में मृतक वोटों (एसआईआर) पर संसद में चर्चा न कराने के लिए भाजपा और मोदी सरकार पर तीखा आरोप लगाया है. उनका कहना है कि भाजपा इस संवेदनशील मुद्दे से बचकर चुनावी भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है. संजय सिंह ने आरोप लगाया कि देश के कई राज्यों में भाजपा ने वोटों के साथ छेड़छाड़ की है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी जबरदस्त चुनावी घोटाला हुआ, जिसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

संसद में SIR पर चर्चा टालने से भाजपा की सच्चाई उजागर

संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से संसद में एसआईआर यानी विशेष गहन संशोधन पर चर्चा से बचने का मतलब है कि सरकार को इस चुनावी घोटाले से कोई मतलब नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा खुद इस पूरे खेल में शामिल है और जनता को इस पर जवाबदेह नहीं ठहराना चाहती. संजय सिंह ने विस्तार से बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों के घरों के पते पर असामान्य रूप से 30-35 वोट मिले, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने 14 विधानसभा क्षेत्रों में हजारों वोट कटवाने के लिए याचिका भी डाली थी. आम आदमी पार्टी ने इन सभी मामलों के सबूत भी प्रस्तुत किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

दिल्ली सहित अन्य राज्यों में व्यापक चुनावी घोटाले

संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली चुनाव में भाजपा ने केवल दो प्रतिशत से थोड़े ज्यादा वोट से जीत हासिल की, जबकि सात से आठ प्रतिशत वोट घोटाले के तहत हुए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस भी इस मुद्दे पर चुप रही, जबकि यह देश का हिस्सा है और उसे इस चुनावी भ्रष्टाचार पर भी सवाल उठाना चाहिए था. इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा और अन्य राज्यों में भी वोटों की हेराफेरी के आरोप लगाए. संजय सिंह ने कहा कि बिहार में मृतक वोटों को लेकर संसद में चर्चा जरूरी है ताकि लोकतंत्र की रक्षा हो सके.

चुनाव आयोग पर आरोप और विपक्ष की मांगें

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वह वोट चोरी के मामले में सक्रिय नहीं है और भाजपा उसके पक्ष में खड़ी है. उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनाव आयोग से मतदाता सूची की डिजिटल कॉपी की मांग कर रहा है, लेकिन आयोग इसे देने में आनाकानी कर रहा है. उनका मानना है कि अगर डिजिटल कॉपी दी गई, तो देश में बड़े पैमाने पर वोट फर्जीवाड़े का पर्दाफाश होगा. सौरभ भारद्वाज ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को भ्रष्टाचार में दोषी ठहराया और चेतावनी दी कि जब भी सरकार बदलेगी, इन लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

