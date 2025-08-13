Punjabराज्य

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पंजाब सरकार ने बीपीईओ देवी प्रसाद को तुरंत किया सस्पेंड, शिक्षा मंत्री का सख्त संदेश

Amzad Khan13 August 2025 - 6:04 PM
1 minute read
Harjot Singh Bains
हरजोत सिंह बैंस

Harjot Singh Bains : शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही और उच्च स्तर की नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने आज बाघापुराना के ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अधिकारी (बी पी ई ओ) देवी प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर उक्त अधिकारी के अभद्र और अनैतिक व्यवहार का वीडियो वायरल होने के बाद की गई. यह कार्रवाई पंजाब स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के निर्देश पर, स्कूल शिक्षा विभाग की सचिव श्रीमती अनिंदिता मित्रा द्वारा की गई.

नैतिक मूल्यों पर पंजाब सरकार का सख्त रुख

स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि शिक्षा प्रणाली में लापरवाही, अनुशासनहीनता या अनैतिक गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं है. नियमों का उल्लंघन करने या अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार, विद्यार्थियों और स्टाफ के हितों की रक्षा के लिए, स्कूल प्रशासन में अनुशासन और उच्च नैतिक मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है

यह भी पढ़ें : पंजाब में फूलों की खेती बनेगी किसानों की कमाई का नया जरिया! सरकार देगी 14,000 प्रति एकड़ और फ्री ट्रेनिंग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan13 August 2025 - 6:04 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए चार नए प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी, मोहाली में होगा बड़ा विस्तार

पंजाब में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए चार नए प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी, मोहाली में होगा बड़ा विस्तार

13 August 2025 - 8:12 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम के तहत पंजाब पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, 95 तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम के तहत पंजाब पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, 95 तस्कर गिरफ्तार

13 August 2025 - 7:31 PM
Photo of पल्लेदारों की हड़ताल खत्म, पंजाब सरकार ने मांगे मानी, सुधार का दिया भरोसा

पल्लेदारों की हड़ताल खत्म, पंजाब सरकार ने मांगे मानी, सुधार का दिया भरोसा

13 August 2025 - 6:36 PM
Photo of पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता! ISI समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार

पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता! ISI समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार

13 August 2025 - 6:00 PM
Photo of मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का नेमरा दौरा, ग्रामीण जीवन और प्रकृति से है गहरा नाता

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का नेमरा दौरा, ग्रामीण जीवन और प्रकृति से है गहरा नाता

13 August 2025 - 5:27 PM
Photo of पटना में 15 अगस्त से मेगा सफाई अभियान, गंदगी फैलाने वालों को मिलेगा ‘सड़क शत्रु’ का तमगा

पटना में 15 अगस्त से मेगा सफाई अभियान, गंदगी फैलाने वालों को मिलेगा ‘सड़क शत्रु’ का तमगा

13 August 2025 - 4:24 PM
Photo of पंजाब में फूलों की खेती बनेगी किसानों की कमाई का नया जरिया! सरकार देगी 14,000 प्रति एकड़ और फ्री ट्रेनिंग

पंजाब में फूलों की खेती बनेगी किसानों की कमाई का नया जरिया! सरकार देगी 14,000 प्रति एकड़ और फ्री ट्रेनिंग

13 August 2025 - 3:44 PM
Photo of वन्य जीव तस्करी पर कसेगा शिकंजा, MP पहुंचे प्रशिक्षित स्निफर डॉग्स

वन्य जीव तस्करी पर कसेगा शिकंजा, MP पहुंचे प्रशिक्षित स्निफर डॉग्स

13 August 2025 - 3:34 PM
Photo of पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका पर दो सितंबर को होगी सुनवाई

पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका पर दो सितंबर को होगी सुनवाई

13 August 2025 - 2:59 PM
Photo of एस.सी. आयोग ने की जालंधर के रामानंद चौक से बोर्ड हटाने के मामले में पुलिस आयुक्त और नगर निगम आयुक्त से रिपोर्ट तलब

एस.सी. आयोग ने की जालंधर के रामानंद चौक से बोर्ड हटाने के मामले में पुलिस आयुक्त और नगर निगम आयुक्त से रिपोर्ट तलब

13 August 2025 - 2:39 PM
Back to top button