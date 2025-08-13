Harjot Singh Bains : शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही और उच्च स्तर की नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने आज बाघापुराना के ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अधिकारी (बी पी ई ओ) देवी प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर उक्त अधिकारी के अभद्र और अनैतिक व्यवहार का वीडियो वायरल होने के बाद की गई. यह कार्रवाई पंजाब स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के निर्देश पर, स्कूल शिक्षा विभाग की सचिव श्रीमती अनिंदिता मित्रा द्वारा की गई.

नैतिक मूल्यों पर पंजाब सरकार का सख्त रुख

स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि शिक्षा प्रणाली में लापरवाही, अनुशासनहीनता या अनैतिक गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं है. नियमों का उल्लंघन करने या अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार, विद्यार्थियों और स्टाफ के हितों की रक्षा के लिए, स्कूल प्रशासन में अनुशासन और उच्च नैतिक मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है

