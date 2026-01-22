Nayab Singh Saini : हरियाणा के पानीपत में आयोजित बजट-पूर्व परामर्श बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और विभिन्न उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधियों से संवाद किया. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्योग प्रतिनिधियों को संबोधित किया.

बुनकरों की नगरी और ऐतिहासिक भूमि पानीपत में आकर हर्ष हो रहा है, यह बात मुख्यमंत्री ने कही, उन्होंने कहा कि पानीपत का कपड़ा उद्योग हरियाणा के साथ-साथ दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहा है. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूरे प्रदेश में किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक मजबूत सेतु के रूप में कार्य कर रही है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 5F का मंत्र दिया है.

टेक्सटाइल विजन और पॉलिसी विस्तार

फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फौरन के विजन को हरियाणा में साकार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाकर 18 दिसंबर 2026 तक कर दिया गया है.

इस पॉलिसी के तहत अब तक 354 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके लिए 367 करोड़ रुपये की ग्रांट स्वीकृत की जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल जैसे नए क्षेत्रों में हमें रिसर्च पर विशेष ध्यान देना होगा.

फूड प्रोसेसिंग व टेक्सटाइल सब्सिडी

इसके लिए हरियाणा सरकार नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के साथ मिलकर नई मशीनरी और प्रशिक्षण के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य है कि पानीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद मिलकर हरियाणा को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाएं. हरियाणा में वर्तमान में 28 हजार से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट कार्यरत हैं. फूड प्रोसेसिंग व्यवसाय को पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान करने के लिए 12 जून 2019 को चार प्रमुख बुनियादी ढांचा योजनाएं अधिसूचित की गई थीं.

कोल्ड चेन और मिनी फूड पार्क योजना

तीसरी योजना के तहत एकीकृत कोल्ड चेन एवं वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सब्सिडी प्रदान की जाती है. वहीं चौथी योजना एकीकृत मिनी फूड पार्क योजना है, जिसके अंतर्गत परियोजना लागत पर 50 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश सब्सिडी दी जाती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके कारखानों की मशीनों की आवाज में, दफ्तरों की ऊर्जा में और श्रमिकों के पसीने में विकसित भारत की झलक दिखाई देती है.

