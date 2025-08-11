Delhi NCR

SIR और ‘वोट चोरी’ के खिलाफ मार्च में पुलिस ने रोका, बैरिकेड पर चढ़कर आगे बढ़े अखिलेश यादव

• दिल्ली पुलिस ने विपक्ष का मार्च रोका
• अखिलेश यादव बैरिकेड कूदकर आगे बढ़े
• नेताओं ने पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगाया
• कई दलों के सांसद मार्च में शामिल हुए
• विपक्ष ने वोटर फ्रॉड पर जांच की मांग की

Akhilesh Yadav : दिल्ली पुलिस ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को संसद से चुनाव आयोग तक मार्च करने से रोका. इस दौरान अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेड के ऊपर से कूद गए.

दिल्ली पुलिस ने बिहार में चुनाव को लेकर विशेष समरी रिवीजन (SIR) और 2024 लोकसभा चुनाव में “वोटर धोखाधड़ी” के आरोपों के खिलाफ संसद से चुनाव आयोग तक इंडिया ब्लॉक नेताओं के मार्च को रोक दिया. इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेड पार कर आगे बढ़ गए.

चुनाव आयोग की ओर बढ़ने से पुलिस ने रोका

पुलिस ने विपक्षी सांसदों को मार्च करने से रोका, जिसके बाद सभी नेता वहीं धरने पर बैठ गए. सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी बैरिकेड पार कर धरने में शामिल हो गए हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें रोकने के लिए पुलिस का दुरूपयोग किया जा रहा है. यह बयान उन्होंने उस वक्त दिया जब पुलिस विपक्षी सांसदों को चुनाव आयोग की ओर बढ़ने से रोका, जिसके बाद वे विरोध स्वरूप धरने पर बैठ गए.

विपक्षी सांसदों ने तख्तियां लेकर ‘वोट चोरी’ के नारे लगाए

अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार हमें रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है. इस विरोध मार्च में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, डीएमके सहित कई विपक्षी दलों के सांसद शामिल हैं. दोनों सदनों के सांसदों ने तख्तियां ले रखी हैं, जिन पर ‘SIR लोकतंत्र पर हमला है’ और ‘वोट चोरी’ जैसे नारे लिखे हैं.

वहीं दिल्ली पुलिस ने पहले कहा था कि इस विरोध प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी. विपक्ष ने मतदाता सूचियों में फर्जी फॉर्म और विसंगतियों को लेकर चिंता जताई है और सत्यापन के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा की मांग कर रहा है.

