राष्ट्रीय

वीर बाल दिवस पर PM मोदी का संबोधन, वीर साहिबजादों की वीरता का किया गुणगान

Shanti Kumari26 December 2025 - 3:07 PM
2 minutes read
Veer Bal Diwas 2025

Veer Bal Diwas 2025 : आज यानी 26 दिसंबर 2025 को वीर बाल दिवस के मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को संबोधित किया और साहस, वीरता तथा बलिदान की मिसाल पेश करने वाले साहिबजादों को याद किया। उन्होंने कहा कि यह दिन उन वीर साहिबजादों को याद करने का है, जिनकी वीरता और साहस ने भारत की शौर्य गाथाओं को अमर किया।

वीर बाल दिवस की अहमियत

दरअसल, यह दिन विशेष रूप से सिखों के गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के अद्वितीय साहस और बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है। इस मौके पर पीएम मोदी ने भारत मंडपम में बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि, आज हम वीर बाल दिवस मना रहे हैं। यह दिन उन वीर साहिबजादों का है, जिनकी वीरता और साहस ने भारत की शौर्य गाथाओं को अमर किया। उन्होंने साहिबजादों के अदम्य साहस और शौर्य की सराहना करते हुए बताया कि वे उम्र और अवस्था की सीमाओं को तोड़ते हुए, मुगलों की क्रूरता का सामना करने के लिए खड़े हुए थे। यह संघर्ष केवल एक धार्मिक लड़ाई नहीं, बल्कि सत्य और असत्य, आदर्श और आतंक के बीच था।

वीर साहिबजादों का बलिदान

पीएम मोदी ने कहा कि साहिबजादों ने अपनी छोटी सी उम्र में मुगलों की सत्ता से टकराया। यह लड़ाई भारत के मूल विचारों के लिए थी, और इन बच्चों ने मुगलों के आतंक का डटकर सामना किया। उन्होंने विशेष रूप से साहिबजादा अजीत सिंह जी के प्रसिद्ध शब्दों का उल्लेख किया, “नाम का अजीत हूं, जीता न जाऊं, जीता भी गया तो जीता न आऊं।” यह शब्द उनके दृढ़ निश्चय और अडिग साहस को दर्शाते हैं।

गुलामी की मानसिकता से मुक्ति

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भी, देश में गुलामी की मानसिकता हावी रही, जिसे अब समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि 1835 में अंग्रेजों के मैकाले ने जो मानसिकता बोई थी, उससे आज़ादी के बाद भी मुक्ति नहीं मिल पाई। लेकिन अब भारत ने निर्णय लिया है कि इस मानसिकता से मुक्ति पाई जाएगी और वीर बाल दिवस इसका प्रतीक बन चुका है।

जेन-ज़ेड और जेन-अल्फा के लिए संदेश

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात को जेन-ज़ेड और जेन-अल्फा की पीढ़ी तक पहुंचाते हुए कहा, “आपकी पीढ़ी ही भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य तक ले जाएगी। आपके आत्मविश्वास और योग्यता पर मुझे पूरा विश्वास है।” उन्होंने यह भी कहा कि अब देश में प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें मंच देने का अवसर है, और यही युवा अब देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में सहायक होंगे।

वीरता पुरस्कार और साहसी बच्चों की सराहना

प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष वीरता पुरस्कार से सम्मानित 20 बच्चों से मुलाकात की और उनके साहस और संघर्ष की सराहना की। उन्होंने इन बच्चों से कहा, “यह पुरस्कार सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके माता-पिता, शिक्षक और मेंटर्स के लिए भी है। आप सभी लाखों बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे।”

समाज में बदलाव की ओर एक कदम

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वीर बाल दिवस ने साहस और वीरता के प्रतीक साहिबजादों की प्रेरणाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। यह दिन केवल एक ऐतिहासिक स्मृति नहीं है, बल्कि यह बच्चों के बीच साहस और नेतृत्व के गुणों को भी प्रोत्साहित करता है। इस दिन के माध्यम से देशभर में युवाओं को उनके इतिहास, संस्कृति और महान नायकों से जुड़ा हुआ महसूस कराया जा रहा है।

ये भी पढ़ें – उन्नाव रेप केस: दिल्ली HC के बाहर लोगों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari26 December 2025 - 3:07 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of उन्नाव रेप केस: दिल्ली HC के बाहर लोगों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी

उन्नाव रेप केस: दिल्ली HC के बाहर लोगों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी

26 December 2025 - 2:12 PM
Photo of अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भव्य उद्घाटन

अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भव्य उद्घाटन

25 December 2025 - 4:26 PM
Photo of PM मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं, यीशु मसीह की शिक्षाओं पर दिया जोर

PM मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं, यीशु मसीह की शिक्षाओं पर दिया जोर

25 December 2025 - 2:02 PM
Photo of शंख एयर, अल हिन्द एयर, फ्लाई एक्सप्रेस नई तीन एयरलाइंस, मंत्रालय ने दी मंजूरी

शंख एयर, अल हिन्द एयर, फ्लाई एक्सप्रेस नई तीन एयरलाइंस, मंत्रालय ने दी मंजूरी

24 December 2025 - 6:10 PM
Photo of ISRO ने रचा इतिहास, ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च

ISRO ने रचा इतिहास, ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च

24 December 2025 - 4:11 PM
Photo of नई यात्रा में पुराने आरोप! विदेश से राहुल गांधी का हमला : ‘संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रही…’

नई यात्रा में पुराने आरोप! विदेश से राहुल गांधी का हमला : ‘संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रही…’

23 December 2025 - 12:52 PM
Photo of ISI की बड़ी साजिश, ऑपरेशन बांग्लादेश के जरिए भारत में घुसपैठ की तैयारी, जानें कैसे

ISI की बड़ी साजिश, ऑपरेशन बांग्लादेश के जरिए भारत में घुसपैठ की तैयारी, जानें कैसे

23 December 2025 - 12:10 PM
Photo of संजय सिंह की ‘वोट बचाओ, संविधान बचाओ’ पदयात्रा को मुरादाबाद में अपार जनसमर्थन

संजय सिंह की ‘वोट बचाओ, संविधान बचाओ’ पदयात्रा को मुरादाबाद में अपार जनसमर्थन

22 December 2025 - 6:59 PM
Photo of Weather Update : दिल्ली टू पंजाब ठंड और कोहरे का कहर, UP में 2 की मौत, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

Weather Update : दिल्ली टू पंजाब ठंड और कोहरे का कहर, UP में 2 की मौत, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

22 December 2025 - 2:20 PM
Photo of Earthquake : हरियाणा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग

Earthquake : हरियाणा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग

21 December 2025 - 4:40 PM
Back to top button