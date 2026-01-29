बड़ी ख़बरविदेश

कोलंबिया-वेनेजुएला सीमा पर प्लेन क्रैश, टेकऑफ के तुरंत बाद हादसा, 15 लोगों की मौत

Plane Crash :
Plane Crash : कोलंबिया और वेनेजुएला की सीमा के पास नॉर्टे डे सैंटेंडर प्रांत में बुधवार को Satena एयरलाइन का एक व्यावसायिक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 15 लोगों की मौत हो गई. यह हादसा टेकऑफ के कुछ ही मिनट बाद हुआ, जब विमान कुकुटा से उड़ान भरकर ओकाना की तरफ जा रहा था.

सरकार और एयरलाइन अधिकारियों ने पुष्टि की है कि क्रैश हुआ विमान Beechcraft 1900D था, जिसमें 13 यात्री और 2 क्रू मेंबर्स सवार थे. मरने वालों में देश के एक मौजूदा सांसद और आगामी चुनावों में भाग लेने वाले एक विधायी उम्मीदवार भी शामिल हैं.

प्रशासन ने तुरंत खोज अभियान शुरू किया

यह विमान कोलंबिया के नॉर्टे डी सैंटेंडर क्षेत्र के कुकूटा शहर से उड़ान भरा था और दोपहर में ओकाना पहुंचना था. लेकिन लैंडिंग से कुछ ही समय पहले विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अचानक संपर्क टूट गया. काफी देर तक संपर्क न होने पर प्रशासन ने तुरंत खोज अभियान शुरू किया. बाद में जब विमान का मलबा मिला तो अधिकारियों ने बताया कि विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी है. विमान में कुल 13 यात्री और दो क्रू मेंबर थे. यह उड़ान सतेना फ्लाइट 8895 के नाम से जानी जाती है.

चुनावी उम्मीदवार कार्लोस साल्सेडो की भी मौत

इस भीषण हादसे में कोलंबिया की चैंबर ऑफ डेप्युटीज के सदस्य डियोजेनेस क्विंटेरो और चुनावी उम्मीदवार कार्लोस साल्सेडो की भी मौत हो गई. दोनों अपने-अपने राजनीतिक दलों की टीम के साथ यात्रा कर रहे थे. हादसे की खबर मिलते ही राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ पड़ी. वहीं, स्थानीय विधायक विलमर कैरिलो ने इसे बेहद दुखद हादसा बताया और लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि शुरुआती राहत और बचाव कार्य अब शवों को निकालने और उनकी पहचान कर रहें हैं.

कोई आधिकारिक जानकारी नहीं

बता दें कि यह दुर्घटना स्थल एक दूर-दराज और पहाड़ी इलाके में है, जो वेनेजुएला की सीमा के पास पड़ता है. इस क्षेत्र में घना जंगल है और मौसम भी जल्दी बदल जाता है, जिससे खोज और बचाव कार्य में काफी परेशानी हुई. वहीं, अधिकारियों ने बताया कि इन्हीं कारणों से मलबे तक पहुंचने में समय लगा. फिलहाल विमान हादसे की वजह को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. मामले की जांच के लिए संबंधित एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं.

ये भी पढ़ें- Ajit Pawar Plane Crash : महिला कैप्टन सांभवी पाठक के आखिरी शब्द Oh… जानें प्लेन क्रैश से पहले क्या हुआ

