Pawan Singh : शराब, शादी और अब झगड़ा, वीडियो हुआ वायरल, नए विवाद में फंसे सुपरस्टार पवन सिंह

Karan Panchal21 January 2026 - 7:10 PM
2 minutes read
Pawan Singh : भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। कभी अपनी पत्नी ज्योती सिंह को लेकर तो कभी नशे में धुत होकर केक काटने के उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। एक बार फिर पवन सिंह की एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, जिसमें वे किसी शख्स को मारने के लिए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं।

जन्मदिन के मौके पर हुआ विवाद

यह मामला मंगलवार 20 जनवरी का है। जहां भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह के जन्मदिन के मौके पर एक आलीशान पार्टी आयोजित की गई थी। इस पार्टी में पवन सिंह खास मेहमान के रूप में शामिल हुए थे। पार्टी में सिंगर शिल्पी राज और विजय चौहान समेत कई दिग्गज कलाकार भी मौजूद थे।

मंच पर भड़के पावरस्टार

वायरल वीडियो में शिल्पी राज और विजय चौहान मंच पर गाना गा रहे थे। उसी दौरान कुछ लोग मंच के नीचे, जहां पवन सिंह बैठे थे, आकर शोर मचाने और नाचने लगे। जिसके बाद पवन सिंह भड़क गए। पावरस्टार ने तुरंत माइक थामा और गुस्से में कहा, आज न बहुत सालों के बाद मेरा मन हुआ है… मिजाज हुआ है कि मैं कुछ सुनूंगा। हैलो, हैलो… कौन हो तुम? मुझे सुनने दो… डोंट डिस्टर्ब मी।

नए विवाद में फंसे पवन सिंह

यह मामला इतना बढ़ गया कि बात सिर्फ चिल्लाने तक ही सीमित नहीं रही। वीडियो में पवन सिंह काफी गुस्से में नजर आए और वे एक व्यक्ति की तरफ मारने के इरादे से बढ़ते दिखे। हालात बिगड़ते देख वहां मौजूद बाउंसरों और उनके करीबी लोगों ने बीच-बचाव किया। माहौल खराब होता देख कुछ लोग “कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो” चिल्लाने लगे। बाद में किसी तरह पवन सिंह को वहां से ले जाया गया और स्थिति को शांत कराया गया। फिलहाल इस पूरे मामले पर पवन सिंह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पवन सिंह की कथित तीसरी शादी को लेकर सवाल चल ही रहे थे कि अब वे एक नए विवाद में फंस गए हैं।

