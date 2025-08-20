Parliament : संसद का मानसून सत्र चल रहा है. अमित शाह ने तीन विधेयक पेश किए हैं. इस दौरान दोनों सदनों में हंगामा जारी है. इसी कड़ी में भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, पूरा देश देख रहा था कि किस तरह गुंडागर्दी हुई, जब गृह मंत्री ने स्पीकर से कहा कि विधेयकों को (JPC को भेजा जाना चाहिए) तो कोई जल्दबाजी नहीं है.

आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने विधेयकों की प्रतियां फाड़नी शुरू कर दीं और उन्हें स्पीकर के आसन की ओर फेंकना शुरू कर दिया; TMC और कांग्रेस के सांसद वेल में आ गए, वे लड़ाई करने पर अड़े थे. इसकी जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है. स्पीकर को कार्रवाई करनी चाहिए.

सदन में इस बिल के पेश होने पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, मैं इन तीनों विधेयकों को पेश किए जाने का विरोध करता हूं. यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर देता है. यह विधेयक राज्य के उन संस्थानों द्वारा राजनीतिक दुरुपयोग का रास्ता खोलता है जिनके मनमाने आचरण पर सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार आपत्ति जताई है.

‘नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा दिया’

अमित शाह ने कहा कि अमित शाह ने पीएम, सीएम और मंत्रियों के 30 दिन से अधिक समय तक गिरफ्तारी की दशा में पद से हटाए जाने का प्रावधान करने वाले तीन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिए. कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जब अमित शाह को गिरफ्तार किया गया था तो क्या उन्होंने अपनी नैतिकता दिखाई थी? इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं जब झूठे मामले में जेल गया था, तब नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा देकर गया था. हम इतने निर्लज्ज नहीं हैं. मैं चाहता हूं कि येे नैतिकता के मूल्य बढ़ें. उन्होंने ये तीनों बिल जेपीसी को भेजे जाने का प्रस्ताव रखा.

