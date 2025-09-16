फटाफट पढ़ें

पीएम मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया

अहमदाबाद से पहली फ्लाइट में दिखा उत्साह

बिहार को विकास योजनाओं की सौगात मिली

मंच पर पीएम और पप्पू यादव की हँसी चर्चा में

पप्पू यादव ने स्टेडियम और GST पर मांग रखी

Bihar News : पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह के दौरान एक दिलचस्प पल देखने को मिला, जब मंच पर मौजूद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में कुछ कहा. इसके बाद पीएम मोदी ठहाके लगाने लगे. यह दृश्य कैमरे में कैद हो गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है. PM मोदी और पप्पू यादव की एक साथ उपस्थिति ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है.

पूर्णिया में सिविल एन्क्लेव का उद्घाटन

सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सिविल एन्क्लेव का उद्घाटन कर ऐतिहासिक उड़ान सेवा की शुरुआत की. अहमदाबाद से आई पहली फ्लाइट में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सवार थे. दिलचस्प यह रहा कि कुछ यात्री विशेष रूप से पूर्णिया से अहमदाबाद गए और फिर उसी फ्लाइट से लौटकर इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने. इनमें वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने पूर्णिया में हवाई सेवा शुरू करने के प्रयासों में योगदान दिया था.

PM संग मंच साझा कर पप्पू यादव चर्चा में

एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को हजारों करोड़ रूपये की विकास योजनाओं का तोहफा भी दिया. इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे. लेकिन कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय सांसद पप्पू यादव की उपस्थिति रही. पप्पू यादव न केवल मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद थे, बल्कि PM मोदी के कान में पप्पू यादव ने मंच पर कुछ कहा, जिस पर प्रधानमंत्री जोर से हँस पड़े. यह क्षण चर्चा का केंद्र बन गया.

पप्पू यादव ने रखीं अहम मांगें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सासंद पप्पू यादव की एक साथ उपस्थिति ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है. दरअसल, सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई अहम मांगें रखीं. उन्होंने कहा कि मकानों पर लगने वाले जीएसटी को खत्म करने का आग्रह किया है. इसके साथ ही पूर्णिया में एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने की मांग की, जहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मैच आयोजित हो सकें.

