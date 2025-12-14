UP News : भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने उत्तर प्रदेश इकाई के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को चुना है. पंकज चौधरी निर्विरोध चुने गए, क्योंकि 13 दिसंबर को नामांकन के दौरान केवल उनका ही पर्चा दाखिल हुआ था. उनके नाम की घोषणा 14 दिसंबर को लखनऊ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में की गई.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि संगठन पर्व के शुभ अवसर पर, 14 दिसंबर 2025 को मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पंकज चौधरी को सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

पंकज चौधरी महाराजगंज से सात बार सांसद

आपको बता दें कि पंकज चौधरी महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से सात बार के सांसद हैं और वह कुर्मी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में आता है, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है.

कुर्मी समुदाय का यूपी में असरदार

कुर्मी समुदाय का पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग में काफी प्रभाव है. 2024 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में इस जाति ने राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर झुकाव दिखाया था. पंकज चौधरी का राजनीतिक करियर स्थानीय स्तर से शुरू हुआ, उन्होंने 1989 से 1991 तक गोरखपुर नगर निगम के सदस्य के रूप में काम किया और इस दौरान एक साल तक नगर निगम के डिप्टी मेयर भी रहे. इसके बाद उन्हें गोरखपुर का डिप्टी मेयर नियुक्त किया गया.

मौर्य ने पंकज चौधरी को बधाई दी

उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पंकज चौधरी को बधाई दी है. डिप्टी सीएम ने लिखा, “केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई और उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं. मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में संगठन नई ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ जनसेवा को और सशक्त बनाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा संगठन नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड विजय हासिल करेगी.”

