Pakistan Afghanistan War : पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया एयरस्ट्राइक, 3 क्रिकेटरों समेत 17 की मौत

Pakistan Airstrikes Afghanistan : अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फिर से तनाव की स्थिति बनी हुई है. दोनों देशों के बीच 48 घंटे का सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक कर दी है. पाकिस्तान द्वारा किए गए इस हमले में क्रिकेट बोर्ड के 3 खिलाड़ियों समेत 17 निर्दोष लोगों की जान चली गई है.

क्लब बोर्ड के क्रिकेटर थे म़ृतक खिलाड़ी

पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमले के बाद मीडिया से बात करते हुए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमले में मरने वाले खिलाड़ी क्लब बोर्ड के क्रिकेटर थे. मैच खत्म होने के बाद जब खिलाड़ी पक्तिका के केंद्र शाराना से अरगुन जिले लौट रहे थे, तभी तभी पाकिस्तान की वायुसेना ने उन्हें बमबारी का निशाना बनाया.

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी श्रद्धांजलि

अफगान क्रिकेटरों की मौत पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने एक्स हैंडल पर हमले में मारे गए क्रिकेटरों को श्रद्धांजलि दी है. बोर्ड ने लिखा है कि, ‘अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पक्तिका प्रांत के उरगुन जिले के बहादुर क्रिकेटरों की दुखद शहादत पर गहरा दुःख व्यक्त करता है, जिन्हें आज शाम पाकिस्तानी शासन द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में निशाना बनाया गया.’

अफगानिस्तान ने लिया बड़ा एक्शन

बता दें कि पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस दुखद घटना के बाद पीड़ितों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए नवंबर के अंत में होने वाली पाकिस्तान के साथ आगामी त्रिकोणीय टी20 सीरीज में भाग लेने से साफ इनकार कर दिया है. वहीं, खिलाड़ी राशिद खान ने हमले की निंदा करते हुए कहा है कि देश से ऊपर कुछ भी नहीं है और वे बोर्ड के फैसले का सम्मान करते हैं.

8 अक्टूबर से शुरु है झड़प

गौरतलब है कि 8 अक्टूबर से ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच झड़प जारी है. इस झड़प की शुरुआत तब हुई जब तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी फौज पर हमला हमला कर दिया. इस हमले में 23 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी. जिसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल हवाई अड्डे पर हमला कर दिया.

पाकिस्तान का निशाना था टीटीपी नेता नूर वली

इस दौरान पाकिस्तान का निशाना टीटीपी नेता नूर वली महसूद था. क्योंकि पाकिस्तान का कहना था कि वहां से TTP को समर्थन मिल रहा है. लेकिन इस हमले के बाद तालिबान का बयान सामने आया था कि वली जिंदा है. इसके बाद पाकिस्तान ने फिर 10 अक्टूबर को अफगानिस्तान के पक्तिका में बाजार पर बम फोड़े. जिसके बाद 11-12 अक्टूबर की रात को अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर धावा बोल दिया.


अफगानिस्तान को झुठलाया पाकिस्तान

जानकारी के मुताबिक, अफगानिस्तान के इस हमले में कुल 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे. साथ ही 25 चौकियां कब्जाने की भी ख़बर थी. हालांकि पाकिस्तान ने इसे झूठा करार देते हुए कहा कि 200 तालिबानी मारे गए और अफगानिस्तान की 19 चौकियों पर कब्जा हुआ.

