क्राइमराज्य

ओपीएस साइलेंट ट्रिगर: चंडीगढ़ सेक्टर 9 हत्या कांड में शामिल दो शूटर गिरफ्तार, तीन पिस्तौल बरामद

Shanti Kumari20 March 2026 - 4:34 PM
2 minutes read
Punjab News

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाई गई मुहिम के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए, पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने स्पेशल टास्क फोर्स, हरियाणा (करनाल यूनिट) के साथ संयुक्त ऑपरेशन के दौरान आज कैथल में संक्षिप्त गोलीबारी के बाद चंडीगढ़ सेक्टर 9 हत्या कांड में शामिल दो शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से तीन आधुनिक हथियार बरामद किए हैं। यह जानकारी गुरुवार को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान राजन उर्फ पियूष पहलवान निवासी फिरोजपुर और प्रीतम शाह निवासी नवांशहर के रूप में हुई है। बरामद किए गए हथियारों में .30 बोर का पीएक्स-5 पिस्तौल, .30 कैलिबर का चीनी पिस्तौल और .32 कैलिबर का पिस्तौल सहित गोलियां-कारतूस शामिल हैं।

चरणप्रीत सिंह उर्फ चीनी की हुई थी हत्या

जानकारी के अनुसार, बुधवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में पीड़ित चरणप्रीत सिंह उर्फ चीनी को दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी बंबीहा गैंग के भगोड़े गैंगस्टर लक्की पटियाल के मुख्य सहयोगी हैं। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से यह भी पता चला है कि राजन उर्फ पियूष पहलवान जीवनजोत सिंह उर्फ जुगनू के ड्राइवर यादविंदर सिंह की हाई-प्रोफाइल हत्या में भी वांछित है।

डीजीपी ने बताया कि एजीटीएफ पंजाब ने पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया है और 30 घंटों से भी कम समय में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने आगे बताया कि इस मामले की जांच जारी है।

एजीटीएफ ने ऑपरेशन साइलेंट ट्रिगर शुरू किया

इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए, एजीटीएफ के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (एडीजीपी) प्रमोद बान ने बताया कि घटना के बाद, एजीटीएफ ने इस मामले में शामिल आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए डीआईजी एजीटीएफ गुरमीत सिंह चौहान की निगरानी में तुरंत एक विशेष ऑपरेशन “ओपीएस साइलेंट ट्रिगर” शुरू किया।

उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान, आरोपियों ने एसपी एजीटीएफ बिक्रमजीत सिंह बराड़ की अगुवाई वाली पुलिस टीमों पर गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि जवाबी कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपी घायल हो गए और उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया।

एडीजीपी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ से यह भी पता चला है कि आरोपी पियूष अपने विदेशी हैंडलर के निर्देशों पर हत्या को अंजाम देने के लिए मलेशिया से नेपाल के रास्ते आया था।

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Shanti Kumari20 March 2026 - 4:34 PM
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