IPLखेल

वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी शुरू, IPL में खिलाड़ियों की फॉर्म और फिटनेस पर रहेगा फोकस

Karan Panchal20 March 2026 - 2:54 PM
1 minute read
ODI World Cup 2027
वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी शुरू, IPL में खिलाड़ियों की फॉर्म और फिटनेस पर रहेगा फोकस

ODI World Cup 2027 : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 2027 के वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। सिलेक्शन कमेटी ने करीब 20 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिनकी फॉर्म और फिटनेस पर इस IPL के दौरान खास नजर रखी जाएगी। समिति की अगुवाई अजीत अगरकर कर रहे हैं।

चयन समिति नहीं करेगी समझौता

साथ ही, जून में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले एकमात्र टेस्ट मैच में भी चयन समिति कोई समझौता नहीं करना चाहती। 6 से 10 जून के बीच मुल्लांपुर में यह मैच खेला जाएगा, जिसमें भारत अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगा।

ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की जा सके

सूत्रों के अनुसार, चयनकर्ताओं के बीच IPL मैच देखने की जिम्मेदारी बांट दी गई है। हर चयनकर्ता हफ्ते में कम से कम एक मैच स्टेडियम में जाकर देखेगा, ताकि ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की जा सके। बाकी मैच टीवी के माध्यम से ट्रैक किए जाएंगे। इस बार फोकस नए उभरते खिलाड़ियों पर नहीं, बल्कि पहले से तय वनडे कोर ग्रुप पर रहेगा।

कोलकाता से मुकाबलों पर नजर रखेंगे

चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर मुंबई में रहेंगे, एसएस दास कोलकाता से मुकाबलों पर नजर रखेंगे, जबकि आरपी सिंह और अजय रात्रा NCR क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। प्रज्ञान ओझा बेंगलुरु और हैदराबाद में मैच देखेंगे।

IPL के दौरान फिट रहेंगे, तो स्क्वॉड का हिस्सा

अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में टीम मैनेजमेंट इसे हल्के में नहीं ले रहा। हालांकि यह मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंक नहीं देगा, फिर भी सभी रेड-बॉल खिलाड़ी उपलब्ध रहेंगे। उम्मीद है कि बुमराह और सिराज, अगर IPL के दौरान फिट रहेंगे, तो इस टेस्ट स्क्वॉड का हिस्सा होंगे।

ये भी पढ़ें- राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश के साथ गिरे ओले, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal20 March 2026 - 2:54 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of शराब छोड़कर फिटनेस पर फोकस… IPL 2026 से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी ने किया बड़ा खुलासा

शराब छोड़कर फिटनेस पर फोकस… IPL 2026 से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी ने किया बड़ा खुलासा

19 March 2026 - 12:36 PM
Photo of IPL नाम विवाद पर केरल हाई कोर्ट ने BCCI को दी बड़ी राहत, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

IPL नाम विवाद पर केरल हाई कोर्ट ने BCCI को दी बड़ी राहत, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

19 March 2026 - 11:24 AM
Photo of IPL 2026 : चोटिल खिलाड़ी बढ़ा रहे फैंस की चिंता, इन फ्रेंचाइजियों को होगा तगड़ा नुकसान

IPL 2026 : चोटिल खिलाड़ी बढ़ा रहे फैंस की चिंता, इन फ्रेंचाइजियों को होगा तगड़ा नुकसान

18 March 2026 - 5:33 PM
Photo of कुलदीप यादव का आज लखनऊ में ग्रैंड रिसेप्शन, क्रिकेट जगत समेत ये राजनेता करेंगे शिरकत

कुलदीप यादव का आज लखनऊ में ग्रैंड रिसेप्शन, क्रिकेट जगत समेत ये राजनेता करेंगे शिरकत

17 March 2026 - 2:03 PM
Photo of BCCI के नमन अवार्ड 2026 की घोषणा, ये खिलाड़ी बने ‘क्रिकेट ऑफ द ईयर’…

BCCI के नमन अवार्ड 2026 की घोषणा, ये खिलाड़ी बने ‘क्रिकेट ऑफ द ईयर’…

14 March 2026 - 6:05 PM
Photo of Kaviya Maran : पाकिस्तानी खिलाड़ी पर काव्या मारन ने लुटाए करोड़ों रुपए, देशभर में हो रही आलोचना

Kaviya Maran : पाकिस्तानी खिलाड़ी पर काव्या मारन ने लुटाए करोड़ों रुपए, देशभर में हो रही आलोचना

13 March 2026 - 12:19 PM
Photo of Hardik Pandya : हार्दिक पांड्या पर लगा तिरंगे के अपमान का आरोप, मामला दर्ज, डिटेल में पढ़ें

Hardik Pandya : हार्दिक पांड्या पर लगा तिरंगे के अपमान का आरोप, मामला दर्ज, डिटेल में पढ़ें

12 March 2026 - 3:16 PM
Photo of IPL 2026 की तैयारी शुरू, नेट पर जमकर पसीना बहा रहे विराट कोहली

IPL 2026 की तैयारी शुरू, नेट पर जमकर पसीना बहा रहे विराट कोहली

11 March 2026 - 6:14 PM
Photo of T20 World Cup 2026 : भारत का शानदार प्रदर्शन, 4 भारतीय खिलाड़ियों को मिला विश्व कप का खास सम्मान

T20 World Cup 2026 : भारत का शानदार प्रदर्शन, 4 भारतीय खिलाड़ियों को मिला विश्व कप का खास सम्मान

10 March 2026 - 3:55 PM
Photo of T20 World Cup Final : भारत-न्यूजीलैंड फाइनल आज, धोनी समेत दिग्गज़ खिलाड़ियों का जमावड़ा, जीत के लिए पूजा अर्चना

T20 World Cup Final : भारत-न्यूजीलैंड फाइनल आज, धोनी समेत दिग्गज़ खिलाड़ियों का जमावड़ा, जीत के लिए पूजा अर्चना

8 March 2026 - 5:09 PM
Back to top button