फटाफट पढ़ें

दिल्ली में प्रदूषण गंभीर, AQI 350-400

बवाना क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित, AQI 427

सुबह-शाम को धुंध और ठंड महसूस

सांस के मरीज बढ़े, अस्पताल भर गए

ग्रैप-3 लागू, सार्वजनिक परिवहन की सलाह

Delhi Air Pollution : दिल्ली में ठंड बढ़ने के बावजूद हवा में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है. सुबह से ही आसमान में घना स्मॉग छाया हुआ है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता आज भी 350 से 400 के ऊपर तक बनी हुई हैं. जो ‘बेहद खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी की हवा है. हवा में प्रदूषण का देखते हुए राजधानी में ग्रैप-3 लागू कर दिया गया है.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी हैं. बीते 24 घंटों यहां न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा. इन दिनों सुबह और शाम को अच्छी खासी ठंड पड़ रही हैं. इस दौरान सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा और धुंध देखने को मिल रही हैं.

बवाना में दिल्ली का सबसे अधिक प्रदूषण

दिल्ली में प्रदूषण की बात करें तो बवाना इलाका सबसे अधिक प्रभावित रहा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 427 दर्ज किया गया है. जो गंभीर श्रेणी में आता है. दूसरे नंबर पर वजीरपुर डिपो है, जहां एक्यूआई 401 रहा. इसके अलावा विवेक विहार 396, आईटीओ 394, आनंद विहार 384, अशोक 392, चांदनी चौक 384, सोनिया विहार 380, नजफगढ़ में एक्यूआई लेवल 324 दर्ज किया गया है.

दिल्ली में AQI 400 के पास

राजधानी दिल्ली में कई इलाकों का एक्यूआई अभी भी 400 के आसपास बना हुआ हैं. कुछ इलाकों में हवा में थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन वायु गुणवत्ता अब भी ‘बेहद खराब’ से गंभीर श्रेणी में बनी हुई हैं. आने वाले दिनों में ठंड जैसे-जैसी बढ़ेगी, प्रदूषण में और वृद्धि होने की संभावना हैं.

फिर भी हवा की गुणवत्ता खराब

हवा में बढ़ते प्रदूषण के कारण राजधानी दिल्ली धीरे-धीरे गैस चैंबर में तब्दील होती जा रही है. जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया हैं. साँस के मरीजों को इससे सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं. अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही हैं. मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉ नरेश त्रेहन ने कहा कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं सरकार को तुरंत कड़े कदम उठाने चाहिए.

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप-3 लागू कर दिए गए है. लेकिन हवा की गुणवत्ता अभी भी सुधर नहीं रही है. दिल्ली सरकार ने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी है.

