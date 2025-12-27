Varanasi : उत्तर प्रदेश के वाराणसी पुलिस प्रशासन नए साल के लिए सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों में जुट गई है। काशी विश्वनाथ के दर्शन-पूजन के लिए आने वाले देश भर से पर्यटकों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो इसके लिए विशेष तैयारियां की जा रही है।

कई सेक्टर और जोन में बटा शहर

पर्यटकों के यातायात सुगम बनाने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने शहर को कई सेक्टर और जोन में बांट दिया गया है। काशी में पर्यटको के आने की शुरुआत हो चुकी हैं। नए साल पर शहर में पांच लाख से ज्यादा सैलानियों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। नव वर्ष पर सबसे ज्यादा पर्यटक काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र की तरफ रुख करेंगे, जिसे देखते हुए यातायात पुलिस ने डायवर्जन का फैसला लिया है।

इन मार्ग पर वाहनों की नो एंट्री

अपर पुलिस उपायुक्त यातायात अंशुमान मिश्रा ने बताया कि अमर उजाला तिराहे से लहुराबीर होते हुए मैदागिन से विशेषरगंज से गोलगड्डा की तरफ वाहनों की नो एट्री रहेगी तथा गोदौलिया से मैदागिन और केवीएम की तरफ टू व्हीलर का संचालन भी बंद रहेगा। मैदागिन से गोदौलिया तक नो पेडल रिक्शा जोन का पालन कराया जाएगा।

200 पुलिसकर्मी तैनात

वरुणा और काशी जोन में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 200 अतिरिक्त पुलिसकर्मीयों को तैनात किया जायेगा। दशाश्वमेध, गोदौलिया और अस्सी घाट पर तीन राजपत्रित अधिकारी भीड़ प्रबंधन की निगरानी करेंगे। दशाश्वमेध से गोदौलिया मार्ग तक पुलिसकर्मी डिवाइडर के रूप में रस्सी और लाउड हेलर लेकर भीड़ नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। जिसकी तैयारी कमिश्नरेट पुलिस ने की है। गंगा घाटों की ओर जाने वाले मार्ग पुरी तरह से नो व्हीकल जोन के अंतर्गत रहेगें।

गंगा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त

पर्यटकों की लगातार बढ़ती भीड़ और संभावित हादसों की आशंका को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने गंगा घाटों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर शिवहरि मीना ने रविदास घाट से नमो घाट तक गंगा में नौका के जरिए भ्रमण कर सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले दो नाविकों का चालान किया गया। वहीं बिना लाइफ जैकेट के नौकायान कर रहे पर्यटकों और नाविकों को कड़ी चेतावनी देते हुए सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए।

