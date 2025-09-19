खेल

नई दिल्ली 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारत ने खूबसूरत पदकों का अनावरण किया, दर्शाई विरासत और समावेशिता

Anup Tiwari19 September 2025 - 9:36 PM
Medal Unveiling
पदकों का किया गया अनावरण

हाईलाइट्स :-

  • भारत ने नई दिल्ली 2025 के लिए खास और समावेशी पदक लॉन्च किए.
  • पदकों में भारतीय कला और ब्रेल भाषा शामिल है.
  • 104 देशों के 2200+ पैरा एथलीट हिस्सा लेंगे.

Medal Unveiling : भारत के इतिहास की सबसे भव्य खेल प्रतिस्पर्धाओं में से एक की मेजबानी की उलटी गिनती जोर पकड़ रही है, क्योंकि पैरालंपिक समिति ऑफ इंडिया (PCI) ने शांगरी-ला इरोस, नई दिल्ली में इंडियनऑयल न्यू दिल्ली 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए शानदार पदकों का अनावरण किया. यह ऐतिहासिक आयोजन 27 सितंबर से 5 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 104 देशों से 2,200 से अधिक पैरा-एथलीट्स और सहायक स्टाफ हिस्सा लेंगे, जो कि भारत में अब तक का सबसे बड़ा पैरा-स्पोर्ट इवेंट होगा.

भारतीय कला से प्रेरित है मेडल का डिजाइन

अनावृत किए गए पदक पैरा खेल, भारतीय विरासत और खेल उत्कृष्टता का एक खूबसूरत संगम हैं. इनके सामने के भाग में पारंपरिक भारतीय कला से प्रेरित जटिल डिज़ाइन हैं, जिनके केंद्र में चैंपियनशिप का नाम और पैरा एथलेटिक्स के प्रतीक—एक व्हीलचेयर रेसर, एक डिस्कस थ्रोअर, और भारत का राष्ट्रीय फूल कमल—दर्शाए गए हैं. पिछला भाग समावेशिता को दर्शाता है, जिसमें “New Delhi 2025” के शिलालेख के ऊपर ब्रेल, कमल से प्रेरित डिज़ाइन और बोल्ड आधुनिक ज्यामितीय पैटर्न हैं. एक आकर्षक नीले रिबन के साथ पूरा किया गया, प्रत्येक पदक संस्कृति, पहुँच और एथलेटिक उपलब्धि को दर्शाता है.

‘खेल सभी के लिए है’ का संदेश

यह चैंपियनशिप न केवल खेल प्रतिभा का उत्सव होगी, बल्कि यह समावेशिता, विविधता और भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक ऐतिहासिक अवसर भी साबित होगी. इंडियनऑयल न्यू दिल्ली 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के माध्यम से भारत विश्व को यह संदेश देगा कि खेल सभी के लिए हैं, जहाँ सीमाएं टूटती हैं और हर एथलीट को उसकी मेहनत और समर्पण के लिए सम्मान मिलता है.

