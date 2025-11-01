Uttar Pradesh

सांसद रवि किशन को बिहार से मिली जान से मारने की धमकी, फोन पर भगवान राम को लेकर अभद्र बातें

Ajay Yadav1 November 2025 - 10:46 AM
2 minutes read
UP News :
फटाफट पढ़ें

  • सांसद रवि किशन को मिली धमकी
  • आरोपी अजय यादव बिहार का निवासी
  • फोन पर दी गोली मारने की धमकी
  • राम मंदिर पर की आपत्तिजनक बात
  • सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई

UP News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी देने वाले शख्स ने अपनी पहचान अजय कुमार यादव बताई है, जो बिहार के आरा जिले के जवनिया गांव का रहने वाला है. जानकारी के अनुसार अजय कुमार यादव ने सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन कर न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी. धमकी देने वाले ने कहा, रवि किशन यादवों पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं उन्हें गोली मार दूंगा. पुलिस ने निजी सचिव की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है.

सांसद को जान से मारने की धमकी

जब निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि सांसद ने कभी भी किसी समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है, तो आरोपी अजय यादव भड़क उठा और सांसद व उनके सचिव को गालियां देने लगा. उसने यहां भी कहा, “मुझे तुम्हारी हर गतिविधि की जानकारी है, जब चार दिन बाद बिहार आओगे तो जान से मार दूंगा.”

बताया जा रहा है कि अजय यादव ने बातचीत के दौरान भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाए जाने की बात कही थी. आरोपी ने इस दौरान भगवान श्रीराम और राम मंदिर को लेकर भी आपत्तिजनक शब्द कहे.

सांसद की सुरक्षा और गिरफ्तारी की मांग

धमकी के बाद सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी और पवन दुबे ने गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में सांसद की सुरक्षा बढ़ाने और धमकी देने वाले युवक की तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की गई है.

रवि किशन ने बिना नाम लिए खेसारी लाल यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने सनातन धर्म का नाम लेकर भोजपुरी सिनेमा में सबकुछ किया, लेकिन आज इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया. उन्होंने कहा, भोजपुरी इंडस्ट्री के इस हाल के लिए जिम्मेदार कौन है? इन लोगों ने भोजपुरी को बेच दिया है.”

