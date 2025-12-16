Mexico Plane Crash : मेक्सिको में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान प्राइवेट जेट बड़े हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक विमान अकापुल्को से उड़ान भरकर टोलुका की तरफ जा रहा था। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान प्लेन फैक्ट्री की छत से टकरा गया। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई वहीं 3 लापता हैं।

प्लेन क्रैश होने का क्या है कारण

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन के इंजन में अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद विमान ने एक फुटबॉल ग्राउंड पर लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन पास की एक फैक्ट्री की मेटल छत से टकरा गया, और प्लेन में आग लग गई। आग लगने की वजह से आसपास के करीब 130 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

मामले की जानकारी पाते ही मौके पर दमकल विभाग, एंबुलेंस और राहत दल की टीम पहुंची, और हालात पर काबू पाया। अधिकारियों ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही मृतकों की पहचान और हादसे की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल मामले में आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है।

