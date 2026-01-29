Other Statesराज्य

महाराष्ट्र में डिप्टी CM अजित पवार का अंतिम संस्कार आज, राजकीय सम्मान और कड़े सुरक्षा इंतजाम

Ajay Yadav29 January 2026 - 8:02 AM
महाराष्ट्र में डिप्टी CM अजित पवार का अंतिम संस्कार आज, राजकीय सम्मान और कड़े सुरक्षा इंतजाम

Ajit Pawar farewell : महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की अंतिम यात्रा आज सुबह 9 बजे निकाली जाएगी. उनके निधन से पूरे प्रदेश में शोक की स्थिति बनी हुई है. राज्य सरकार ने इस अवसर पर तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है.

अजित पवार का अंतिम संस्कार आज सुबह 11 बजे बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में राजकीय सम्मान के साथ संपन्न किया जाएगा. अंतिम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक और आम नागरिक उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद रहेंगे.

अंतिम संस्कार के लिए विशेष इंतजाम

विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अजित पवार के अंतिम संस्कार को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं. मैदान के अंदर एक विशेष चबूतरे का निर्माण किया गया है, जहां अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न होगी. लोगों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे परिसर में बैरिकेडिंग की गई है, ताकि श्रद्धालु व्यवस्थित रूप से दर्शन कर सकें.

इसके अलावा, विभिन्न स्थानों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई हैं, जिससे दूर-दराज से पहुंचे लोग भी अंतिम श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होकर उनके अंतिम संस्कार को देख सकें.

पंडालों और सुरक्षा के कड़े इंतजाम

अंतिम संस्कार स्थल पर पांच विशाल पंडाल बनाए गए हैं, जहां देशभर से आने वाले वरिष्ठ नेता और अजित पवार के पारिवारिक सदस्य बैठेंगे. इन सभी पंडालों में अजित पवार की बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं.

अजित पवार के अंतिम संस्कार को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और समर्थकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं. इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई प्रमुख नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी अंतिम संस्कार में शामिल होने की संभावना है.

अजित पवार सहित कुल पांच लोगों की मौत

बता दें कि अजित पवार 28 जनवरी की सुबह बारामती में होने वाली चुनावी सभाओं में शामिल होने के लिए रवाना हो रहे थे. इसी दौरान उनका विमान बारामती एयरपोर्ट पर उतरते समय हादसे का शिकार हो गया. इस दर्दनाक दुर्घटना में अजित पवार सहित कुल पांच लोगों की मौत हो गई.

Ajit Pawar Plane Crash : महिला कैप्टन सांभवी पाठक के आखिरी शब्द Oh… जानें प्लेन क्रैश से पहले क्या हुआ

