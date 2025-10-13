Punjabराज्य

लुधियाना में बड़ा सुधार: दूषित पानी की शिकायतें आधी हुईं, हर घर तक पहुंचेगा स्वच्छ पेयजल

Amzad Khan13 October 2025 - 2:50 PM
Ludhiana Clean Drinking Water 2025
पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह

Ludhiana Clean Drinking Water 2025 : पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि शहर के प्रत्येक घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध नगर निगम लुधियाना ने दूषित पानी के मामलों को काफी हद तक कम करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है. पानी की आपूर्ति नेटवर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाए गए ठोस कदमों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं, जिसके चलते दूषित पानी संबंधी शिकायतें वर्ष 2022-23 में 608 से घटकर 2025 में 318 रह गई हैं.  मंत्री ने बताया कि इन सभी शिकायतों का स्थायी समाधान कर दिया गया है.

जल आपूर्ति में सुधार के उपाय

डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना स्थानीय सरकार विभाग की शीर्ष प्राथमिकता है.  उन्होंने साझा किया कि 2024 में 12.6 किलोमीटर नई सप्लाई लाइनें डाली गई थीं, जबकि 2025 में पुरानी और खराब पाइपलाइनों को बदलकर 20 किलोमीटर से अधिक नई जल आपूर्ति लाइनें बिछाई गई हैं.  इन परियोजनाओं ने पूरे शहर में जल की गुणवत्ता और भरोसेमंद आपूर्ति में लगातार सुधार सुनिश्चित किया है.

सुधार कार्य किए गए क्षेत्र

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ढंडारी खुर्द, जमालपुर अवाना, ईसा नगरी, शेरपुर खुर्द, शांति नगर, टैगोर नगर, जवद्दी, सुनेत, पंजाबी बाग, करमसर कॉलोनी, खुड्ड मोहल्ला, सेखेवाल, जैन कॉलोनी, मयापुरी, मोहर सिंह नगर, ढंडारी कलां, दुग्गरी फेज-2 और विकास नगर सहित अन्य इलाकों में बड़े पैमाने पर सुधार कार्य किए गए हैं.

दूषित पानी की समस्याओं का समाधान

उन्होंने कहा कि नगर निगम नियमित रूप से पुरानी जल सप्लाई लाइनें बदलता रहता है, परंतु कई बार जंग लगी निजी कनेक्शन पाइपों और अवैध सीवरेज लिंक के कारण दूषित पानी की घटनाएँ सामने आती रहती हैं, जिनकी पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर उन्हें ठीक किया जा रहा है.

लक्ष्य: हर घर तक स्वच्छ पानी

डॉ. रवजोत सिंह ने आगे कहा कि हमारा मिशन यह सुनिश्चित करना है कि लुधियाना के हर घर तक बिना किसी बाधा के स्वच्छ पेयजल पहुंचे.  इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यकतानुसार नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं. स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि नगर निगम को प्राप्त सभी दूषित पानी संबंधी शिकायतों का स्थायी समाधान कर दिया गया है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शहर के हर घर को साफ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए.  इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यकतानुसार नई जल सप्लाई लाइनें डालने के और प्रोजेक्ट भी क्रियान्वयन के चरण में हैं.

तरन तारन उपचुनाव के लिए नामांकन 13 अक्टूबर से शुरू होंगे : सिबिन सी

