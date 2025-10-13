Punjab

तरन तारन उपचुनाव के लिए नामांकन 13 अक्टूबर से शुरू होंगे : सिबिन सी

Ajay Yadav13 October 2025 - 2:42 PM
2 minutes read
Punjab News :
तरन तारन उपचुनाव के लिए नामांकन 13 अक्टूबर से शुरू होंगे : सिबिन सी

फटाफट पढ़ें

  • 21-तरन तारन विधानसभा उपचुनाव
  • नामांकन 13 से 21 अक्टूबर तक
  • मतदान 11 नवंबर, मतगणना 14
  • उम्मीदवार पंजीकरण व शपथ जरूरी
  • 19-20 अक्टूबर नामांकन अवकाश

Punjab News : भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब की 21-तरन तारन विधानसभा सीट के उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि नामांकन भरने की प्रक्रिया 13 अक्टूबर 2025 से राजपत्र अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी और 21 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे.

मतदान 11 नवंबर, मतगणना 14 नवंबर

उन्होंने आगे बताया कि 22 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 24 अक्टूबर नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि है. मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी. पूरी चुनाव प्रक्रिया 16 नवंबर 2025 तक पूर्ण कर ली जाएगी. सिबिन सी ने बताया कि मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा. नामांकन पत्र 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक किसी भी कार्य दिवस (सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर) सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच रिटर्निंग ऑफिसर के पास दाखिल किए जा सकते हैं. नामांकन पत्र फॉर्म 2बी में जमा कराने होंगे, जो संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के पास उपलब्ध हैं.

उम्मीदवार के लिए पंजीकरण और शपथ जरूरी

उन्होंने बताया कि उम्मीदवार का राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना अनिवार्य है और उसे मतदाता सूची में संबंधित प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी. इसके अलावा, प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद और जांच की तिथि से पहले रिटर्निंग ऑफिसर या भारत के चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेनी होगी.

19-20 अक्टूबर अवकाश

मुख्य चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 18 अक्टूबर (शनिवार) को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत अवकाश नहीं है, इसलिए उस दिन नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं. हालांकि, 19 अक्टूबर (रविवार) और 20 अक्टूबर (सोमवार, दीवाली) इस अधिनियम के तहत अवकाश हैं, अतः इन तिथियों पर नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जा सकेंगे. सिबिन सी ने आगे कहा कि उपचुनाव की घोषणा के बाद से 6 अक्टूबर 2025 से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक प्रभावी रहेगी.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav13 October 2025 - 2:42 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of लुधियाना में बड़ा सुधार: दूषित पानी की शिकायतें आधी हुईं, हर घर तक पहुंचेगा स्वच्छ पेयजल

लुधियाना में बड़ा सुधार: दूषित पानी की शिकायतें आधी हुईं, हर घर तक पहुंचेगा स्वच्छ पेयजल

13 October 2025 - 2:50 PM
Photo of लुधियाना में दूषित पानी की शिकायतों में 48% कमी, मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने दी जानकारी

लुधियाना में दूषित पानी की शिकायतों में 48% कमी, मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने दी जानकारी

13 October 2025 - 2:21 PM
Photo of पंजाब सरकार ने तेज किया बाल भीखमुक्त अभियान, फरीदकोट में दो बच्चों का रेस्क्यू, मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया

पंजाब सरकार ने तेज किया बाल भीखमुक्त अभियान, फरीदकोट में दो बच्चों का रेस्क्यू, मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया

13 October 2025 - 1:55 PM
Photo of तरन तारन उपचुनाव 2025: जानिए कब होंगे नामांकन, वोटिंग और नतीजे – चुनाव आयोग ने पूरी तारीखें कर दीं घोषित

तरन तारन उपचुनाव 2025: जानिए कब होंगे नामांकन, वोटिंग और नतीजे – चुनाव आयोग ने पूरी तारीखें कर दीं घोषित

13 October 2025 - 1:38 PM
Photo of दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी

दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी

12 October 2025 - 7:30 PM
Photo of ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के तहत पंजाब पुलिस ने 94 नशा तस्करों को पकड़ा, 2.8 किलोग्राम हेरोइन, 2.9 किलोग्राम आइस, 24 किलोग्राम अफीम बरामद

‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के तहत पंजाब पुलिस ने 94 नशा तस्करों को पकड़ा, 2.8 किलोग्राम हेरोइन, 2.9 किलोग्राम आइस, 24 किलोग्राम अफीम बरामद

12 October 2025 - 6:27 PM
Photo of सीएम भगवंत मान ने युवक मेलों के माध्यम से नौजवानों की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने की वकालत की

सीएम भगवंत मान ने युवक मेलों के माध्यम से नौजवानों की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने की वकालत की

12 October 2025 - 3:59 PM
Photo of सीएम भगवंत मान ने दिवंगत IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से की मुलाकात, कमजोर वर्गों पर बढ़ रहे अत्याचारों पर जताई चिंता

सीएम भगवंत मान ने दिवंगत IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से की मुलाकात, कमजोर वर्गों पर बढ़ रहे अत्याचारों पर जताई चिंता

12 October 2025 - 3:16 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस की तैयारियां: मलवा से नगर कीर्तन, लाइट-साउंड शो और भव्य आयोजन

गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस की तैयारियां: मलवा से नगर कीर्तन, लाइट-साउंड शो और भव्य आयोजन

12 October 2025 - 2:44 PM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विपक्ष पर किया हमला, जनता हितैषी पहलों और विकास को लेकर दी जानकारी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विपक्ष पर किया हमला, जनता हितैषी पहलों और विकास को लेकर दी जानकारी

12 October 2025 - 2:17 PM
Back to top button