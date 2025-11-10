Punjab

नौवें पातशाह जी के 350वें शहीदी दिवस पर पंजाब में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन

Ajay Yadav10 November 2025 - 10:06 AM
2 minutes read
Punjab News :
फटाफट पढ़ें

  • 11 नवंबर अमृतसर फिरोजपुर मोहाली संगरूर
  • 14 नवंबर लुधियाना कपूरथला मुक्तसर बरनाला
  • 17 नवंबर तरणतारन मोगा भगत सिंह नगर बठिंडा
  • 20 नवंबर मालेरकोटला आनंदपुर मानसा
  • शो में गुरु तेग बहादुर जी का जीवन दिखाया जाएगा

Punjab News : पंजाब के पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित विभिन्न आयोजनों के अंतर्गत, अगले चरण के लाइट एंड साउंड शो 11 नवंबर को अमृतसर, फिरोजपुर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) और संगरूर में आयोजित किए जाएंगे. इसके बाद 14, 17 और 20 नवंबर को भी राज्य के अन्य जिलों में ये शो होंगे.

मोहाली-संगरूर में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम

उन्होंने बताया कि 11 नवंबर को अमृतसर के मेला ग्राउंड, रणजीत एवेन्यू में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन होगा, जिसमें लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. उपस्थित रहेंगे. फिरोजपुर के कैंटोनमेंट स्टेडियम में समाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर भाग लेंगी. साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) के सरस मेला ग्राउंड में शिक्षा, सूचना और लोक संपर्क मंत्री हरजोत सिंह बैंस तथा सांसद मालविंदर सिंह कंग शामिल होंगे. संगरूर के रणबीर कॉलेज में वित्त, योजना, आबकारी और कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण मंत्री अमन अरोड़ा, जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल और सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर शामिल होंगे.

14 नवंबर को पंजाब में लाइट एंड साउंड शो

14 नवंबर को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में होने वाले लाइट एंड साउंड शो में तरुनप्रीत सिंह सौंद, बिजली, उद्योग और वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा तथा आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां शामिल होंगे. कपूरथला के गुरु नानक स्टेडियम में रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत भाग लेंगे, जबकि श्री मुक्तसर साहिब के गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां उपस्थित रहेंगे. बरनाला के बाबा काला मेहर स्टेडियम में एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा और सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर शामिल होंगे.

शहीद भगत सिंह नगर-बठिंडा में कार्यक्रम

17 नवंबर को तरणतारन के पुलिस स्टेडियम में आयोजित शो में जेल एवं परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर उपस्थित रहेंगे. मोगा की नई अनाज मंडी में पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां शामिल होंगे. शहीद भगत सिंह नगर के आई.टी.आई. ग्राउंड में हरपाल सिंह चीमा और सांसद मालविंदर सिंह कंग, जबकि बठिंडा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में गुरमीत सिंह खुड्डियां और गुरमीत सिंह मीत हेयर शामिल होंगे.

20 नवंबर को लाइट एंड साउंड शो

20 नवंबर को मालेरकोटला के सरकारी कॉलेज में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह और हरदीप सिंह मुंडियां उपस्थित रहेंगे. श्री आनंदपुर साहिब के चरण गंगा स्टेडियम में हरजोत सिंह बैंस और मालविंदर सिंह कंग, जबकि मानसा के नेहरू मेमोरियल कॉलेज में हरपाल सिंह चीमा और बरिंदर कुमार गोयल भाग लेंगे. मंत्री सौंद ने कहा कि इन लाइट एंड साउंड शो का उद्देश्य गुरु तेग बहादुर जी के संपूर्ण जीवन, उनके दर्शन और धर्म रक्षा हेतु दी गई महान शहादत को जन-जन तक पहुँचाना है, ताकि नई पीढ़ी इस महान इतिहास से परिचित हो सके. उन्होंने बताया कि इससे पहले 8 जिलों जालंधर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, पठानकोट, गुरदासपुर, फरीदकोट, फाजिल्का और होशियारपुर में आयोजित लाइट एंड साउंड शो के दौरान प्रस्तुत किए गए ऐतिहासिक प्रसंगों ने संगतों को भावविभोर कर दिया, और सभी ने सरकार के इस प्रयास की भरपूर सराहना की.

