पटना में लॉरेंस गैंग के बिहार प्रभारी परमानंद यादव पुलिस एनकाउंटर में घायल

Police Action : बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पटना के मसौढ़ी इलाके में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया है. जानकारी के अनुसार, गैंग बिहार प्रभारी परमानंद यादव के पैर में गोली लगी है. परमानंद यादव के खिलाफ पहले से ही तीन दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं.

अंतर्राष्ट्रीय गिरोह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात अपराधी परमानंद यादव बुधवार देर रात पटना के मसौढ़ी में पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया. परमानंद यादव के पैर में गोली लगी और वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुँचकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

मसौढ़ी में गैंगस्टर परमानंद यादव गिरफ्तार

मिली जानकारी के अनुसार, मसौढ़ी थाना क्षेत्र के एनएच 22 लाला बीघा गांव के पास परमानंद यादव अपनी बाइक पल्सर से किसी साथी से मिलने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बिहार प्रभारी परमानंद यादव पटना में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए मौजूद है. पुलिस ने उसे घेर लिया. भागते समय परमानंद यादव ने पुलिस पर गोली चलाई, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्हें निशाना बनाया. इस मुठभेड़ में गोली परमानंद यादव के पैर में लगी और वह घायल हो गया.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, परमानंद यादव मुख्य रूप से लातेहार जिले के चटेर और चंदवा गांव के निवासी हैं. जानकारी के मुताबिक, उनके खिलाफ राजधानी पटना सहित बिहार और झारखंड के विभिन्न जिलों में तीन दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं.

