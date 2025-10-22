फटाफट पढ़ें

शिमला में रात को भूकंप के हल्के झटके

शिमला में भूकंप की तीव्रता 2.8 दर्ज

लेह में भी हल्के झटके महसूस किए गए

किसी भी क्षेत्र में जान-माल का नुकसान नहीं

तिब्बत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झटके

Earthquake : हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 21-22 अक्टूबर की रात अचानक भूकंप के झटके महसूस किए गए. लोग सोते समय इटका महसूस कर सहम गए और घरों से बाहर निकल आए. भूकंप का केंद्र जमीन से लगभग 5 किलोमीटर नीचे था और इसकी तीव्रता रिक्ट स्केल पर 2.8 दर्ज की गई.

बुधवार देर रात, जब समय 12 बजकर 55 मिनट था. शिमला शहर शांत और सोए हुए लोगों से भरा था कि अचानक धरती हिली और लोग डर गए. गनीमत यह रही कि भूकंप की तीव्रता ज्यादा नहीं थी और इसी वजह से जान-माल को नुकसान नहीं पहुंचा. हालांकि, इस साल मानसून के समय आई प्राकृतिक आपदाओं को लोग अभी भूल नहीं पाए हैं और उसका डर अभी भी दिलों में बैठा है, जिसके चलते हल्के भूकंप से भी लोगो को डर लगता है.

लेह में भूकंप के झटके महसूस

हिमाचल के साथ-साथ लेह में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जहां तीव्रता शिमला की तुलना में थोड़ी अधिक 3.7 रिक्ट स्केल मापी गई. ये क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों के लिए संवेदनशील हैं, जिससे लोग सतर्क हो गए हैं. झटके हल्की तीव्रता के थे. लेकिन डर के कारण लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. सौभाग्यवश, किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं आई.

पड़ोसी देशों में भी भूकंप के झटके महसूस

राष्ट्रीय भूकंप केंद्र की जानकारी के अनुसार, भारत के पड़ोसी देशों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. देर रात में ही तिब्बत में 4.0, पाकिस्तान में 4.6 और अफगानिस्तान में 4.3 की तीव्रता से धरती हिली थी. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और अफवाहों से दूरी बनाए रखने की अपील की है. हालांकि झटके इतने तीव्र नहीं थे कि चिंता की जाए, लेकिन सतर्कता बनाए रखना सबके लिए बेहतर होगा.

