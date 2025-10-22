Other States

शिमला और लेह में देर रात भूकंप के झटके, पड़ोसी देशों में भी धरती हिली

Ajay Yadav22 October 2025 - 1:29 PM
1 minute read
Earthquake :
शिमला और लेह में देर रात भूकंप के झटके, पड़ोसी देशों में भी धरती हिली

फटाफट पढ़ें

  • शिमला में रात को भूकंप के हल्के झटके
  • शिमला में भूकंप की तीव्रता 2.8 दर्ज
  • लेह में भी हल्के झटके महसूस किए गए
  • किसी भी क्षेत्र में जान-माल का नुकसान नहीं
  • तिब्बत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झटके

Earthquake : हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 21-22 अक्टूबर की रात अचानक भूकंप के झटके महसूस किए गए. लोग सोते समय इटका महसूस कर सहम गए और घरों से बाहर निकल आए. भूकंप का केंद्र जमीन से लगभग 5 किलोमीटर नीचे था और इसकी तीव्रता रिक्ट स्केल पर 2.8 दर्ज की गई.

बुधवार देर रात, जब समय 12 बजकर 55 मिनट था. शिमला शहर शांत और सोए हुए लोगों से भरा था कि अचानक धरती हिली और लोग डर गए. गनीमत यह रही कि भूकंप की तीव्रता ज्यादा नहीं थी और इसी वजह से जान-माल को नुकसान नहीं पहुंचा. हालांकि, इस साल मानसून के समय आई प्राकृतिक आपदाओं को लोग अभी भूल नहीं पाए हैं और उसका डर अभी भी दिलों में बैठा है, जिसके चलते हल्के भूकंप से भी लोगो को डर लगता है.

लेह में भूकंप के झटके महसूस

हिमाचल के साथ-साथ लेह में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जहां तीव्रता शिमला की तुलना में थोड़ी अधिक 3.7 रिक्ट स्केल मापी गई. ये क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों के लिए संवेदनशील हैं, जिससे लोग सतर्क हो गए हैं. झटके हल्की तीव्रता के थे. लेकिन डर के कारण लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. सौभाग्यवश, किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं आई.

पड़ोसी देशों में भी भूकंप के झटके महसूस

राष्ट्रीय भूकंप केंद्र की जानकारी के अनुसार, भारत के पड़ोसी देशों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. देर रात में ही तिब्बत में 4.0, पाकिस्तान में 4.6 और अफगानिस्तान में 4.3 की तीव्रता से धरती हिली थी. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और अफवाहों से दूरी बनाए रखने की अपील की है. हालांकि झटके इतने तीव्र नहीं थे कि चिंता की जाए, लेकिन सतर्कता बनाए रखना सबके लिए बेहतर होगा.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav22 October 2025 - 1:29 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of बेंगलुरु-हैदराबाद हाईवे पर भीषण बस हादसा : बाइक से टकराने के बाद आग, 12 लोगों की मौत

बेंगलुरु-हैदराबाद हाईवे पर भीषण बस हादसा : बाइक से टकराने के बाद आग, 12 लोगों की मौत

24 October 2025 - 9:38 AM
Photo of उद्धव-राज ठाकरे की चौथी मुलाकात, महाराष्ट्र में गठबंधन की अटकलें जारी

उद्धव-राज ठाकरे की चौथी मुलाकात, महाराष्ट्र में गठबंधन की अटकलें जारी

23 October 2025 - 9:53 AM
Photo of नवी मुंबई के वाशी इलाके की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, सो रहे चार लोग जिंदा जले

नवी मुंबई के वाशी इलाके की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, सो रहे चार लोग जिंदा जले

21 October 2025 - 10:48 AM
Photo of हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता असरानी का निधन, ‘शोले’ और कई हिट फिल्मों में निभाए यादगार किरदार

हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता असरानी का निधन, ‘शोले’ और कई हिट फिल्मों में निभाए यादगार किरदार

21 October 2025 - 8:49 AM
Photo of गिरिराज सिंह के ‘नमक हराम’ बयान पर संजय राउत का तंज: ‘अब हिंदू भी वोट नहीं दे रहे’

गिरिराज सिंह के ‘नमक हराम’ बयान पर संजय राउत का तंज: ‘अब हिंदू भी वोट नहीं दे रहे’

19 October 2025 - 3:27 PM
Photo of दीपावली पर एकनाथ शिंदे का शुभकामना संदेश, किसानों और कर्मचारियों के लिए किया खास ऐलान

दीपावली पर एकनाथ शिंदे का शुभकामना संदेश, किसानों और कर्मचारियों के लिए किया खास ऐलान

19 October 2025 - 2:02 PM
Photo of Train Accident : त्योहार मनाने निकले यात्री, पल भर में सो गए मौत की नींद 

Train Accident : त्योहार मनाने निकले यात्री, पल भर में सो गए मौत की नींद 

19 October 2025 - 1:46 PM
Photo of जम्मू-कश्मीर में PSA विवाद, ओवैसी ने उमर अब्दुल्ला पर कसा तंज, सरकार हटाने पर विचार कर रही

जम्मू-कश्मीर में PSA विवाद, ओवैसी ने उमर अब्दुल्ला पर कसा तंज, सरकार हटाने पर विचार कर रही

19 October 2025 - 10:15 AM
Photo of नंदुरबार में अस्तंबा यात्रा से लौट रही पिकअप पलटी, 6 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल

नंदुरबार में अस्तंबा यात्रा से लौट रही पिकअप पलटी, 6 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल

18 October 2025 - 2:09 PM
Photo of मुंबई में ‘बुलडोजर बाबा’ और ‘देवाभाऊ’ के पोस्टर छाए, बीएमसी चुनाव से पहले सियासी जंग तेज

मुंबई में ‘बुलडोजर बाबा’ और ‘देवाभाऊ’ के पोस्टर छाए, बीएमसी चुनाव से पहले सियासी जंग तेज

14 October 2025 - 12:53 PM
Back to top button