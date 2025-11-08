Bihar

पटना एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव और मनोज तिवारी की अनोखी मुलाकात, राजनीति के बीच दिखा आपसी सम्मान

Ajay Yadav8 November 2025 - 2:52 PM
2 minutes read
Bihar Assembly Elections 2025 :
पटना एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव और मनोज तिवारी की अनोखी मुलाकात, राजनीति के बीच दिखा आपसी सम्मान

फटाफट पढ़ें

  • पटना एयरपोर्ट पर खेसारी और मनोज मिले
  • खेसारी ने पैर छूकर सम्मान जताया
  • दोनों ने गले मिलकर मुस्कान दिखाई
  • भोजपुरी इंडस्ट्री चुनाव में रही सक्रिय
  • वीडियो वायरल हुआ और संदेश पहुँचा

Bihar Assembly Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव के बीच 7 नवंबर को पटना एयरपोर्ट पर दिलचस्प नजारा देखने को मिला. भोजपुरी इंडस्ट्री के दो बड़े सुपरस्टार और अब दो अलग-अलग राजनीतिक खेमों के प्रचारक- खेसारी लाल यादव और मनोज तिवारी एक दूसरे के आमने-सामने आ गए.

जैसे ही आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने बीजेपी नेता मनोज तिवारी को देखा, उन्होंने तुरंत उनका पैर छूकर सम्मान जताया. इसके बाद दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को गले लगाया और पूछा- “का हाल बा..”. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

एयरपोर्ट पर खेसारी और मनोज तिवारी की मुलाकात

पटना एयरपोर्ट पर यह मुलाकात अचानक हुई, जब दोनों अपने-अपने चुनावी कार्यक्रमों के लिए जा रहे थे. मनोज तिवारी बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियों में शामिल होने के लिए जा रहे थे. जबकि आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव प्रचार अभियान से लौट रहे थे. मुलाकात के दौरान दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी. खेसारी ने आगे बढ़कर प्रणाम किया और कहा कि “बड़े भाई हैं, सम्मान देना मेरा फर्ज है.” इस पर मनोज तिवारी ने भी उन्हें गले लगाते हुए कहा, “हमारे बीच राजनीति आ सकती है, लेकिन संस्कार नहीं टूट सकते.”

बिहार चुनाव में भोजपुरी इंडस्ट्री की बढ़ती भूमिका

बिहार चुनाव में भोजपुरी इंडस्ट्री की भूमिका काफी बढ़ गई है. बीजेपी के समर्थन में मनोज तिवारी, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ जैसे सितारे सक्रिय हैं, जबकि आरजेडी से खेसारी लाल यादव अपनी लोकप्रियता के दम पर मतदाताओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं. चुनावी मंचों पर अक्सर दोनों तरफ से बयानबाजी होती रहती है, लेकिन एयरपोर्ट पर सामने आए इस दृश्य ने यह संदेश दिया कि राजनीति अलग हो सकती है, आपसी सम्मान सबसे अहम है.

सोशल मीडिया पर वायरल

इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनावी मंचों पर भले ही भाषाएं कड़ी हों, लेकिन ऐसे दृश्य से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है. कुल मिलाकर, पटना एयरपोर्ट पर खेसारी और मनोज तिवारी की यह मुलाकात चुनावी हलचल के बीच मानवीय रिश्तों की गर्मजोशी दिखाती है.

