ठंड से राहत के लिए जलाई आग बनी जानलेवा, एक कमरे में 4 मजदूरों की दम घुटने से मौत

Shanti Kumari21 November 2025 - 8:28 PM
1 minute read
Up News : कानपुर के पनकी औद्योगिक क्षेत्र में एक निर्माणाधीन फैक्ट्री में चार मजदूरों की दम घुटने से मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, मजदूर ठंड से बचने के लिए कमरे में आग जला रहे थे, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भर गई और चारों की जान चली गई।

पूरा मामला

यह दुखद घटना कटारिया एडिबल्स एलएलपी की निर्माणाधीन आयल सीड्स फैक्ट्री में हुई। कमरे का आकार लगभग 8×8 फीट था और इसमें केवल दो खिड़कियां थीं। मजदूरों ने ठंड से बचने के लिए खिड़कियां और दरवाजे कपड़ों से बंद कर दिए थे। दरवाजे के नीचे भी कपड़ा लगा हुआ था।

मजदूरों ने तसले में कोयले की आग जलाकर कमरे को गर्म किया। सुबह करीब 8:30 बजे साथी मजदूर जब उन्हें जगाने गए, तो सभी अचेत पाए गए। कमरे में फैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण चारों मजदूरों की मौत हो गई थी।

मृतकों की पहचान

मृतकों की पहचान 32 वर्षीय अमित बरनवाल, 22 वर्षीय संजू सिंह, 23 वर्षीय राहुल सिंह और 28 वर्षीय दाऊद अंसारी के रूप में हुई है। चारों मृतक उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के निवासी थे और फेब्रिकेटर के काम में लगे हुए थे।

फैक्ट्री प्रबंधन का बयान

फैक्ट्री मालिक के साझेदार तरुण कटारिया ने बताया कि मजदूर बायलर टेस्टिंग के दौरान लाए गए कोयले को कमरे में जलाकर सो गए थे

जांच और सुरक्षा पर सवाल

पुलिस और डॉक्टरों की जांच में दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई है। यह घटना औद्योगिक सुरक्षा और मजदूरों के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाती है।

