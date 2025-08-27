ICC Rankings : भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल और रोहित शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष दो स्थानों पर कायम हैं, जबकि विराट कोहली चौथे स्थान पर बने हुए हैं. वहीं, हाल ही में मकाय में खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में दक्षिण अफ्रीका पर मिली रिकॉर्ड जीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है, हालांकि सीरीज का खिताब दक्षिण अफ्रीका ने अपने नाम किया था.

बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत का दबदबा

गिल 784 रेटिंग अंक और रोहित 756 पहले और दूसरे स्थान पर हैं, जबकि पाकिस्तान के बाबर आजम (739) तीसरे स्थान पर हैं. कोहली के पास 736 अंक हैं. भारतीय टीम ने हाल के महीनों में वनडे मैच कम खेले हैं, लेकिन गेंदबाजों की रैंकिंग में कुलदीप यादव 650 और रवींद्र जडेजा 616 क्रमशः तीसरे और नौवें स्थान पर बने हुए हैं. रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वे वनडे में सक्रिय हैं. दोनों ने फरवरी 2025 में UAE में हुए ICC चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान आखिरी वनडे मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने भारत को खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को भी फायदा

ऑस्ट्रेलिया ने मकाय में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में 431 रन बनाकर विशाल स्कोर किया, जिसमें ट्रेविस हेड (142), मिचेल मार्श (100) और कैमरन ग्रीन (नाबाद 118) ने शतकीय पारियां खेलीं. इस शानदार प्रदर्शन के कारण हेड रैंकिंग में एक स्थान उछलकर 11वें, मार्श 44वें स्थान पर पहुंचे और ग्रीन 78वें स्थान पर आ गए. ऑस्ट्रेलिया के जोश इंगलिस भी रैंकिंग में सुधार के साथ 64वें स्थान पर हैं.

गेंदबाजी में महीश तीक्षणा और केशव महाराज पहले स्थान पर

वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में कड़ी टक्कर जारी है. दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के बाद श्रीलंका के स्पिनर महीश तीक्षणा 671 रेटिंग अंक केशव महाराज के साथ शीर्ष स्थान साझा करने में सफल रहे. अंतिम मैच में महाराज के प्रदर्शन में गिरावट आई, जिससे उनकी रेटिंग तीक्षणा के बराबर हो गई. लुंगी एनगिडी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सात विकेट लेकर रैंकिंग में सबसे बड़ा उछाल दिखाया और 28वें स्थान पर पहुंच गए. सीन एबॉट और नाथन एलिस ने भी क्रमशः 48वें और 65वें स्थान पर उन्नति की.

यह भी पढ़ें : एच-1बी वीजा प्रोग्राम पर अमेरिका में बदलाव की तैयारियां, भारतीय आईटी पेशेवरों की बढ़ी चिंता

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप