खेल

IND vs NZ : भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, दोनों टीमों में बड़े बदलाव

Karan Panchal23 January 2026 - 7:00 PM
1 minute read
IND vs NZ
IND vs NZ : भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, दोनों टीमों में बड़े बदलाव

IND vs NZ : भारत-न्यूजीलैंड के बीच दूसरा मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। वहीं टीम में बदलाव किया गया है। भारत सीरीज में 1-0 से आगे है।

पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच रायपुर में खेला जा रहा है। भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है।

दोनों टीमों में बड़े बदलाव

प्लेइंग इलेवन ने में दो बड़े बदलाव करते हुए जसप्रीत बुमराह की जगह हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया। वहीं पहले मैच में चोटिल हुए अक्षर पटेल की जगह कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में जगह दी है। इसके अलावा न्यूजीलैंड टीम में रॉबिन्सन की जगह सीफ़र्ट को शामिल किया गया है। क्लार्क टीम से बाहर हैं और उनकी जगह फाउल्क्स को मौका मिला है। वहीं मैट हेनरी भी टीम में हैं।

भारत की प्लेइंग इलेवन

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती।

ये भी पढ़ें- Char Dham Yatra 2026 : बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal23 January 2026 - 7:00 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of IND vs NZ : भारत-न्यूजीलैंड का आज दूसरा T-20 मुकाबला, रायपुर में पहली बार खेलेगी न्यूजीलैंड

IND vs NZ : भारत-न्यूजीलैंड का आज दूसरा T-20 मुकाबला, रायपुर में पहली बार खेलेगी न्यूजीलैंड

23 January 2026 - 1:46 PM
Photo of IND vs NZ : भारत-न्यूजीलैंड पहला T-20 आज, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

IND vs NZ : भारत-न्यूजीलैंड पहला T-20 आज, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

21 January 2026 - 6:53 PM
Photo of Ind Vs Nz : न्यूजीलैंड ने भारत को दिया 338 रन का टारगेट, मिचेल, फिलिप्स ने मारी सेन्चुरी

Ind Vs Nz : न्यूजीलैंड ने भारत को दिया 338 रन का टारगेट, मिचेल, फिलिप्स ने मारी सेन्चुरी

18 January 2026 - 6:00 PM
Photo of IND vs NZ : न्यूजीलैंड का गिरा तीसरा विकेट, हर्षित राणा ने विल यंग को किया चलता

IND vs NZ : न्यूजीलैंड का गिरा तीसरा विकेट, हर्षित राणा ने विल यंग को किया चलता

18 January 2026 - 3:02 PM
Photo of IND vs NZ : तीसरे वनडे में भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का लिया फैसला

IND vs NZ : तीसरे वनडे में भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का लिया फैसला

18 January 2026 - 1:26 PM
Photo of Ind vs NZ : भारत का चौथा विकेट गिरा, विराट कोहली 23 रन बनाकर आउट

Ind vs NZ : भारत का चौथा विकेट गिरा, विराट कोहली 23 रन बनाकर आउट

14 January 2026 - 3:42 PM
Photo of T20 World Cup 2026 : ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग को किया खारिज, भारत में खेलना होगा वर्ल्ड कप वरना…

T20 World Cup 2026 : ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग को किया खारिज, भारत में खेलना होगा वर्ल्ड कप वरना…

7 January 2026 - 4:05 PM
Photo of Shikhar Dhawan : गब्बर दूसरी बार बनने जा रहे दूल्हा, जानिए कब होगी शादी

Shikhar Dhawan : गब्बर दूसरी बार बनने जा रहे दूल्हा, जानिए कब होगी शादी

6 January 2026 - 7:06 PM
Photo of T20 World Cup 2026 : भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्‍लादेश, BCCI के आदेश पर बड़ा फैसला

T20 World Cup 2026 : भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्‍लादेश, BCCI के आदेश पर बड़ा फैसला

4 January 2026 - 4:54 PM
Photo of फुटबॉल खिलाड़ियों के समर्थन में उतरे अरविंद केजरीवाल, कहा – खेलों को राजनीति नहीं पारदर्शी गवर्नेंस चाहिए

फुटबॉल खिलाड़ियों के समर्थन में उतरे अरविंद केजरीवाल, कहा – खेलों को राजनीति नहीं पारदर्शी गवर्नेंस चाहिए

3 January 2026 - 4:02 PM
Back to top button