IND vs NZ : भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, दोनों टीमों में बड़े बदलाव

IND vs NZ : भारत-न्यूजीलैंड के बीच दूसरा मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। वहीं टीम में बदलाव किया गया है। भारत सीरीज में 1-0 से आगे है।

पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच रायपुर में खेला जा रहा है। भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है।

दोनों टीमों में बड़े बदलाव

प्लेइंग इलेवन ने में दो बड़े बदलाव करते हुए जसप्रीत बुमराह की जगह हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया। वहीं पहले मैच में चोटिल हुए अक्षर पटेल की जगह कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में जगह दी है। इसके अलावा न्यूजीलैंड टीम में रॉबिन्सन की जगह सीफ़र्ट को शामिल किया गया है। क्लार्क टीम से बाहर हैं और उनकी जगह फाउल्क्स को मौका मिला है। वहीं मैट हेनरी भी टीम में हैं।

भारत की प्लेइंग इलेवन

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती।

