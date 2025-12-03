Pakistan News : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों ने सरकार और जेल प्रशासन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा ऐलान किया है। परिवार ने घोषणा की है कि वे हर मंगलवार अदियाला जेल के बाहर धरने पर बैठेंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक परिवार के छह सदस्यों और छह वकीलों को खान से नियमित मुलाकात की अनुमति नहीं दी जाती।

इमरान को दी जा रही मानसिक प्रताड़ना

इस कदम के पीछे कारण उजमा खान की हालिया मुलाकात है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके भाई की सेहत ठीक है, लेकिन उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है और अधिकांश समय सेल में बंद रखा जाता है। उजमा ने कहा कि खान नाराज हैं और उन्हें किसी से भी बातचीत की अनुमति नहीं दी जाती। उन्होंने सेना प्रमुख आसिम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया।

सरकार और जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप

अलीमा खान ने कहा, “हम अब मौन नहीं रहेंगे। सरकार और जेल प्रशासन के प्रयासों से परिवार और पार्टी को दबाया जा रहा है, लेकिन जितना रोकेंगे, प्रतिरोध उतना ही मजबूत होगा। समाधान केवल पारदर्शिता और कानूनी अधिकारों की बहाली से ही संभव है।” पीटीआई पार्टी ने भी अपने धरना कार्यक्रम को हर गुरुवार जारी रखने का ऐलान किया है।

इस्लामाबाद में धारा 144 लागू

अदियाला जेल के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में धारा 144 लागू है, 8 किलोमीटर का इलाका सील किया गया है, स्कूल-कॉलेज बंद हैं और नागरिकों से पहचान पत्र दिखाने को कहा जा रहा है।

पिछले एक महीने से खान के परिवार को उनसे मिलने की अनुमति नहीं मिलने के कारण सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही थीं। उजमा खान को बाद में मुलाकात की अनुमति दी गई, लेकिन परिवार इसे देरी से लिया गया मजबूरन फैसला बता रहा है। पीटीआई ने चेतावनी दी है कि यदि खान के साथ कुछ भी हुआ, तो जिम्मेदारों को पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जवाब देना पड़ेगा।

