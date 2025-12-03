विदेश

इमरान खान को जेल में किया जा रहा है टॉर्चर ? पूर्व पीएम के परिवार ने किया बड़ा ऐलान

Shanti Kumari3 December 2025 - 1:53 PM
1 minute read
Pakistan News

Pakistan News : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों ने सरकार और जेल प्रशासन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा ऐलान किया है। परिवार ने घोषणा की है कि वे हर मंगलवार अदियाला जेल के बाहर धरने पर बैठेंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक परिवार के छह सदस्यों और छह वकीलों को खान से नियमित मुलाकात की अनुमति नहीं दी जाती।

इमरान को दी जा रही मानसिक प्रताड़ना

इस कदम के पीछे कारण उजमा खान की हालिया मुलाकात है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके भाई की सेहत ठीक है, लेकिन उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है और अधिकांश समय सेल में बंद रखा जाता है। उजमा ने कहा कि खान नाराज हैं और उन्हें किसी से भी बातचीत की अनुमति नहीं दी जाती। उन्होंने सेना प्रमुख आसिम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया।

सरकार और जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप

अलीमा खान ने कहा, “हम अब मौन नहीं रहेंगे। सरकार और जेल प्रशासन के प्रयासों से परिवार और पार्टी को दबाया जा रहा है, लेकिन जितना रोकेंगे, प्रतिरोध उतना ही मजबूत होगा। समाधान केवल पारदर्शिता और कानूनी अधिकारों की बहाली से ही संभव है।” पीटीआई पार्टी ने भी अपने धरना कार्यक्रम को हर गुरुवार जारी रखने का ऐलान किया है।

इस्लामाबाद में धारा 144 लागू

अदियाला जेल के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में धारा 144 लागू है, 8 किलोमीटर का इलाका सील किया गया है, स्कूल-कॉलेज बंद हैं और नागरिकों से पहचान पत्र दिखाने को कहा जा रहा है।

पिछले एक महीने से खान के परिवार को उनसे मिलने की अनुमति नहीं मिलने के कारण सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही थीं। उजमा खान को बाद में मुलाकात की अनुमति दी गई, लेकिन परिवार इसे देरी से लिया गया मजबूरन फैसला बता रहा है। पीटीआई ने चेतावनी दी है कि यदि खान के साथ कुछ भी हुआ, तो जिम्मेदारों को पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जवाब देना पड़ेगा।

यह भी पढ़ें पंजाब : CM मान व मंत्री अरोड़ का जापान दौरा सफल, राज्य में निवेश के लिए जापानी कंपनियां तैयार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari3 December 2025 - 1:53 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब : CM मान व मंत्री अरोड़ का जापान दौरा सफल, राज्य में निवेश के लिए जापानी कंपनियां तैयार

पंजाब : CM मान व मंत्री अरोड़ का जापान दौरा सफल, राज्य में निवेश के लिए जापानी कंपनियां तैयार

3 December 2025 - 12:45 PM
Photo of अडियाला जेल में पूर्व पीएम इमरान खान से मिली बहन उजमा खान, सेहत के बारे में दी जानकारी

अडियाला जेल में पूर्व पीएम इमरान खान से मिली बहन उजमा खान, सेहत के बारे में दी जानकारी

3 December 2025 - 11:03 AM
Photo of पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला, असिस्टेंट कमिश्नर समेत कई मौत

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला, असिस्टेंट कमिश्नर समेत कई मौत

2 December 2025 - 6:59 PM
Photo of पाकिस्तान ने राहत के नाम पर भेजा एक्पायरी फूड, खाद्य पदार्थ की आड़ में हताहत का इरादा?

पाकिस्तान ने राहत के नाम पर भेजा एक्पायरी फूड, खाद्य पदार्थ की आड़ में हताहत का इरादा?

2 December 2025 - 6:43 PM
Photo of पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की हत्या या अफवाह? बेटे ने पिता के जिंदा होने का मांगा सबूत

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की हत्या या अफवाह? बेटे ने पिता के जिंदा होने का मांगा सबूत

30 November 2025 - 3:29 PM
Photo of अमेरिका के कैलिफोर्निया में अंधाधुंध गोलीबारी, 4 की मौत, 10 घायल

अमेरिका के कैलिफोर्निया में अंधाधुंध गोलीबारी, 4 की मौत, 10 घायल

30 November 2025 - 10:52 AM
Photo of कनाडा अग्निकांड: पंजाबी मूल के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, गर्भवती महिला ने लगाई छलांग

कनाडा अग्निकांड: पंजाबी मूल के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, गर्भवती महिला ने लगाई छलांग

29 November 2025 - 6:29 PM
Photo of आसिम मुनीर पाकिस्तान के हिटलर, बहन बोलीं- भाई से मिलने नहीं दे रहे, क्यों छिपा रही मुनीर सेना

आसिम मुनीर पाकिस्तान के हिटलर, बहन बोलीं- भाई से मिलने नहीं दे रहे, क्यों छिपा रही मुनीर सेना

29 November 2025 - 1:13 PM
Photo of Putin India Visit : रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा, तेल-डिफेंस सहित कई डील, अमेरिका-चीन की निगाहें

Putin India Visit : रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा, तेल-डिफेंस सहित कई डील, अमेरिका-चीन की निगाहें

28 November 2025 - 4:15 PM
Photo of इमरान खान की जेल में मौत पर सस्पेंस, अफगानिस्तान का मौत वाला ट्वीट, कहां है इमरान?

इमरान खान की जेल में मौत पर सस्पेंस, अफगानिस्तान का मौत वाला ट्वीट, कहां है इमरान?

28 November 2025 - 3:28 PM
Back to top button