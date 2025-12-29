 I-Phone बना सुसाइड की वजह, बेटी की मौत से आहत पिता का छलका दर्द

Jhansi suicide Case : आजकल बच्चों की इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं कि अगर उनकी जिद पूरी नहीं होती, तो वे कोई भी कदम उठाने को तैयार हो जाते हैं। दरअसल यह हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के झांसी से एक ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां 11वीं कक्षा के एक छात्रा ने I-Phone के लिए सुसाइड कर लिया है।

I-Phone की मांग नही हुई पूरी

जानकारी के मुताबिक छात्रा का नाम माया है, और पिता का नाम तुलसीराम राजपूत है, जो एक गरीब किसान है साथ ही ऑटो चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। बता दें कि 18 साल की माया पिछले कई दिनों से अपने पिता से I-Phone की मांग कर रही थी। लेकिन कम पैसे और गरीबी के कारण पिता उसकी जिद्द को पूरी नहीं कर पाए। माया ने कई बार पिता को धमकी भी दी और कहा की अगर दो दिन में I-Phone नहीं मिला तो देख लेना। लेकिन पिता ने उसके बातों को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद गुस्साई बेटी ने आत्महत्या कर लिया।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब छात्रा के पिता ऑटो चलाने निकल गए और मां बबली खेत में काम करने चली गई, माया घर पर अकेली थी, तब उसने चूहा मारने की दवा खा ली। जब छात्रा के भाई को पता चला तो उसने माता- पिता को जानकारी दी। जिसके बाद घबराए परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन इलाज के दौरान माया ने दम तोड़ दिया। बेटी की मौत की खबर मिलते ही पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और गांव में मातम फैल गया।

