फटाफट पढ़ें

ढाका एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल में आग

सभी उड़ानें रोक दी गईं और बचाव जारी

28 फायर टेंडर और सुरक्षा बल तैनात

आग पर काबू, नुकसान और कारण जांच में

कोई हताहत नहीं, सभी विमान सुरक्षित

Dhaka Airport : बांग्लादेश के ढाका में हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल में शनिवार दोपहर भीषण आग लग गई, हादसे के बाद अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों का संचालन स्थगित कर दिया. यह घटना दोपहर लगभग 2:30 बजे उस कार्गो विलेज में हुई, जहां अन्य देशों से आए सामान रखे जाते हैं.

कई बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, एयरपोर्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मोहम्मद मसूदुल हसन मसूद ने दोपहर 3:45 बजे आग की स्थिति की पुष्टि की और बताया कि आपातकालीन कार्रवाई की जा रही हैं. इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के मुताबिक, बांग्लादेश नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, अग्निशमन सेवा और बांग्लादेश वायु सेना के फायर टेंडर्स के संयुक्त प्रयासों से आग पर काबू पाया गया.

एयरपोर्ट पर लैंडिंग-टेकऑफ रोके

अग्निशमन सेवा के प्रवक्ता तल्हा बिन जासिम ने बताया कि आग बुझाने के लिए 28 फायर टेंडर तैनात किए गए और कुछ को स्टैंडबाय पर रखा गया था. हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिलहाल सभी लैंडिंग और टेकऑफ रोक दिए गए हैं और अधिकारी स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं. आग लगने का कारण और इससे हुए नुकसान के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं मिली है.

BGB और नौसेना ने बचाव किया

‘द डेली स्टार’ के अनुसार एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने बताया कि सभी विमान सुरक्षित हैं. बचाव अभियान में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) की दो प्लाटून तैनात की गई. वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट और आसपास सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नौसेना भी इस अभियान में शामिल हुई है. अधिकारियों ने अभी तक किसी के हताहत होने या महत्वपूर्ण की सूचना नहीं दी है. आग लगने के कारणों की जांच जारी है.

