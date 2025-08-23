Uttarakhandबड़ी ख़बर

उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भारी नुकसान, राहत कार्य जारी

Ajay Yadav23 August 2025 - 9:53 AM
Chamoli Cloudburst :
  • में देर रात बादल फटा
  • कई मकान मलबे में दब गए
  • युवती और बुजुर्ग लापता हैं
  • SDRF की टीम मौके पर पहुँची
  • सीएम धामी हालात पर नजर में

Chamoli Cloudburst : उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली में देर रात एक बजे बादल फटने की घटना हुई है. इस हादसे में दो लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना है. राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस भी इस घटना पर दुख जताया है.

एसडीएम आवास समेत कई मकान मलबे में दबे

चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने बताया कि थराली तहसील में कल रात बादल फटने से भारी नुकसान होने की आशंका है. घटना के बाद भारी मात्रा में मलबा आया, जिससे एसडीएम आवास समेत कई मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं. एसडीएम आवास में भी चार फीट मलबा भर गया है.

एडीएम विवेक प्रकाश ने कहा कि थराली में बादल फटने की वजह से काफी नुक़सान हुआ है. मलबा आने से एक 20 वर्षीय लड़की और एक बुजुर्ग लापता हैं. दोनों के मलबे में दबे होने की आशंका है. जिनकी तलाश जारी है. थराली और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण मलबा जमा हुआ है.

थराली में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित

चमोली पुलिस ने बताया कि बीती रात थराली थाना क्षेत्र में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने रात्रि में ही मुस्तैदी दिखाते हुए स्थानीय लोगो को सतर्क किया तथा घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने इस घटना को लेकर दुख जताया और आपदा प्रबंधन टीम को तत्काल प्रभावित लोगों की मदद के निर्देश दिए हैं.

सीएम धामी ने बादल फटने की घटना पर जताया दुख

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा कि चमोली के थराली क्षेत्र में देर रात बादल फटने की दुःखद सूचना मिली है. जिला प्रशासन, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं. इस सम्बन्ध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूं. ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं.’

