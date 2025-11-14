स्वास्थ्य

अगर आपके अंदर भी है हार्ट अटैक का डर, तो बचाव के लिए अपनाए ये 8 नियम

Shanti Kumari14 November 2025 - 7:13 PM
Heart Attack Prevention Tips

New Delhi : कोविड के बाद से आए दिन हार्ट अटैक (Heart Attack) की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में हर किसी के मन में इस खतरे का डर बना रहता है। हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन हृदय की गंभीर समस्या है। यह तब होता है जब हृदय की रक्त आपूर्ति में अचानक कमी आ जाती है, जिससे हृदय की मांसपेशियों को नुकसान पहुँचता है। यह अक्सर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज के कारण होता है। हालांकि, अगर सही जीवनशैली अपनाए तो हार्ट अटैक से बचा जा सकता है।

1. स्वस्थ आहार अपनाएँ

  • ताजे फल और सब्ज़ियाँ अपने भोजन में शामिल करें।
  • ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर मछली और नट्स का सेवन करें।
  • अधिक तेल, घी और तले हुए खाने से बचें।–
  • प्रोसेस्ड और जंक फूड का सेवन कम करें।
  • नमक और चीनी की मात्रा नियंत्रित रखें।

2. नियमित व्यायाम

  • रोजाना कम से कम 30 मिनट की हल्की या मध्यम कसरत करें।
  • दौड़ना, तैराकी, साइक्लिंग या योग जैसी गतिविधियाँ लाभकारी हैं।
  • व्यायाम से वजन नियंत्रित रहता है और हृदय स्वस्थ रहता है।

3. धूम्रपान और शराब से परहेज़

धूम्रपान हृदय रोग का सबसे बड़ा जोखिम है। शराब का सेवन सीमित मात्रा में करें या पूरी तरह बंद करें।

4. तनाव कम करें

मानसिक तनाव, चिंता और गुस्से से हृदय पर दबाव बढ़ता है। ध्यान, प्राणायाम, योग और संगीत जैसी तकनीकों से तनाव कम किया जा सकता है।

5. नियमित स्वास्थ्य जांच

ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल का समय-समय पर परीक्षण कराएँ। उच्च ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक के प्रमुख कारण हैं।

6. पर्याप्त नींद

प्रतिदिन 7–8 घंटे की गुणवत्ता वाली नींद लें। नींद की कमी हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाती है।

7. वजन नियंत्रित रखें

मोटापा हृदय पर अतिरिक्त दबाव डालता है। स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए आहार और व्यायाम पर ध्यान दें।

8. इन लक्षणों को ना करें नजरअंदाज, जिसमें शामिल है :-

  • छाती में दबाव या दर्द
  • बाएँ हाथ, पीठ, गर्दन या जबड़े में दर्द
  • सांस लेने में कठिनाई
  • मतली या पसीना
  • अचानक थकान

यदि ये लक्षण दिखाई दें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

