Haryanaराज्य

हरियाणा राईस मिलर्ज को बड़ी राहत…बोनस और डिलीवरी अवधि बढ़ाई, खरीफ फसल की खरीद अब जल्दी शुरू

Amzad Khan20 September 2025 - 5:34 PM
1 minute read
Haryana Rice Millers Bonus
हरियाणा राईस मिलर्ज को बोनस और डिलीवरी अवधि में राहत, खरीफ फसल की खरीद अब 22 सितंबर से शुरू

Haryana Rice Millers Bonus : हरियाणा राईस मिलर्ज एसोसिएशन ने जानकारी दी कि वर्ष 2024-25 में भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा चावल की डिलीवरी लगभग 45 दिन देर से शुरू हुई थी. इस कारण कई मिलर्ज निर्धारित समय में अपना कार्य पूरा नहीं कर पाए.

बोनस राशि की अवधि बढ़ाई गई

सरकार ने राईस मिलर्ज को मिलने वाली बोनस राशि की अवधि 15 मार्च, 2025 से बढ़ाकर 30 जून, 2025 करने का ऐलान किया है. इस निर्णय से लगभग 1,000 मिलों को सीधे लाभ होगा.

डिलीवरी अवधि का री-शेड्यूल

चावल की डिलीवरी की अवधि को भी री-शेड्यूल कर 30 जून, 2025 तक बढ़ा दिया गया है. इसका फायदा केवल बोनस राशि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मिलर्ज को होल्डिंग चार्जिज में भी छूट का लाभ मिलेगा.

खरीफ फसल की खरीद जल्दी शुरू

सरकार ने खरीफ फसलों की खरीद को पहले से शुरू करने का निर्णय लिया है. अब यह 1 अक्टूबर, 2025 के बजाय 22 सितंबर, 2025 से शुरू होगी. इससे किसानों को जल्दी लाभ मिलेगा और फसल को सुरक्षित रखने में भी मदद होगी.

मिलर्ज और किसानों के लिए लाभ

सरकार का यह कदम मिलर्ज और किसानों दोनों के लिए राहत भरा साबित होगा. बोनस, डिलीवरी अवधि की वृद्धि और होल्डिंग चार्जिज में छूट से राईस मिलर्ज अपने कार्य को सुचारू और समय पर पूरा कर पाएंगे. वहीं किसानों को भी अपनी फसल के लिए समय पर सही मूल्य और खरीद का लाभ मिलेगा.

मजबूत चावल उद्योग प्रणाली

इस तरह के निर्णय से हरियाणा की चावल उद्योग प्रणाली मजबूत होगी और खरीफ फसलों के प्रबंधन में सुधार आएगा.

यह भी पढ़ें : हरियाणा में किसानों की बर्बादी पर चुप सरकार, AAP ने उठाए राहत नीति पर सवाल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan20 September 2025 - 5:34 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of अमृतसर में सीमा पार से संचालित ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, 5 किलोग्राम हेरोइन के साथ एक गिरफ्तार

अमृतसर में सीमा पार से संचालित ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, 5 किलोग्राम हेरोइन के साथ एक गिरफ्तार

20 September 2025 - 8:17 PM
Photo of वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बाढ़ प्रभावित हलका दिडबा के लिए तीन एम्बुलेंस रवाना कीं, मुफ्त चिकित्सा सेवा का आश्वासन

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बाढ़ प्रभावित हलका दिडबा के लिए तीन एम्बुलेंस रवाना कीं, मुफ्त चिकित्सा सेवा का आश्वासन

20 September 2025 - 7:14 PM
Photo of छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बड़ा जमीन घोटाला, मृत आदिवासी महिला को दिखाया जिंदा और कराई रजिस्ट्री

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बड़ा जमीन घोटाला, मृत आदिवासी महिला को दिखाया जिंदा और कराई रजिस्ट्री

20 September 2025 - 5:06 PM
Photo of पीएम मोदी ने भावनगर से दिया बड़ा संदेश: आत्मनिर्भर भारत ही दुनिया में शांति और समृद्धि की कुंजी

पीएम मोदी ने भावनगर से दिया बड़ा संदेश: आत्मनिर्भर भारत ही दुनिया में शांति और समृद्धि की कुंजी

20 September 2025 - 5:04 PM
Photo of राजस्थान चपरासी भर्ती परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया अभ्यर्थी, अडरगार्मेंट में छिपा कर लाया था स्मार्ट वॉच

राजस्थान चपरासी भर्ती परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया अभ्यर्थी, अडरगार्मेंट में छिपा कर लाया था स्मार्ट वॉच

20 September 2025 - 4:31 PM
Photo of नवरात्रि 2025: इंदौर में तैयार हो रहा क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्गा पांडाल, नौ दिनों तक होगा एक करोड़ मंत्रों का जाप और यज्ञ

नवरात्रि 2025: इंदौर में तैयार हो रहा क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्गा पांडाल, नौ दिनों तक होगा एक करोड़ मंत्रों का जाप और यज्ञ

20 September 2025 - 3:26 PM
Photo of चुनावी मैदान से गायब पार्टियों की छुट्टी, निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में IMC समेत 121 दलों को दिखाया बाहर का रास्ता

चुनावी मैदान से गायब पार्टियों की छुट्टी, निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में IMC समेत 121 दलों को दिखाया बाहर का रास्ता

20 September 2025 - 3:01 PM
Photo of महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन? तेजस्वी यादव बोले- बिना चेहरे के चुनाव नहीं लड़ेंगे, सीट शेयरिंग भी जल्द

महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन? तेजस्वी यादव बोले- बिना चेहरे के चुनाव नहीं लड़ेंगे, सीट शेयरिंग भी जल्द

20 September 2025 - 2:35 PM
Photo of पंजाब में वेरका उत्पादों की कीमतों में बड़ी कटौती: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का उपभोक्ताओं के लिए राहत पैकेज

पंजाब में वेरका उत्पादों की कीमतों में बड़ी कटौती: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का उपभोक्ताओं के लिए राहत पैकेज

20 September 2025 - 12:42 PM
Photo of पंजाब बाढ़ राहत: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रवाना की 3 एंबुलेंस, 45 दिनों तक मुफ्त इलाज और दवाइयां उपलब्ध

पंजाब बाढ़ राहत: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रवाना की 3 एंबुलेंस, 45 दिनों तक मुफ्त इलाज और दवाइयां उपलब्ध

20 September 2025 - 12:18 PM
Back to top button