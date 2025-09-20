Haryana Rice Millers Bonus : हरियाणा राईस मिलर्ज एसोसिएशन ने जानकारी दी कि वर्ष 2024-25 में भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा चावल की डिलीवरी लगभग 45 दिन देर से शुरू हुई थी. इस कारण कई मिलर्ज निर्धारित समय में अपना कार्य पूरा नहीं कर पाए.

बोनस राशि की अवधि बढ़ाई गई

सरकार ने राईस मिलर्ज को मिलने वाली बोनस राशि की अवधि 15 मार्च, 2025 से बढ़ाकर 30 जून, 2025 करने का ऐलान किया है. इस निर्णय से लगभग 1,000 मिलों को सीधे लाभ होगा.

डिलीवरी अवधि का री-शेड्यूल

चावल की डिलीवरी की अवधि को भी री-शेड्यूल कर 30 जून, 2025 तक बढ़ा दिया गया है. इसका फायदा केवल बोनस राशि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मिलर्ज को होल्डिंग चार्जिज में भी छूट का लाभ मिलेगा.

खरीफ फसल की खरीद जल्दी शुरू

सरकार ने खरीफ फसलों की खरीद को पहले से शुरू करने का निर्णय लिया है. अब यह 1 अक्टूबर, 2025 के बजाय 22 सितंबर, 2025 से शुरू होगी. इससे किसानों को जल्दी लाभ मिलेगा और फसल को सुरक्षित रखने में भी मदद होगी.

मिलर्ज और किसानों के लिए लाभ

सरकार का यह कदम मिलर्ज और किसानों दोनों के लिए राहत भरा साबित होगा. बोनस, डिलीवरी अवधि की वृद्धि और होल्डिंग चार्जिज में छूट से राईस मिलर्ज अपने कार्य को सुचारू और समय पर पूरा कर पाएंगे. वहीं किसानों को भी अपनी फसल के लिए समय पर सही मूल्य और खरीद का लाभ मिलेगा.

मजबूत चावल उद्योग प्रणाली

इस तरह के निर्णय से हरियाणा की चावल उद्योग प्रणाली मजबूत होगी और खरीफ फसलों के प्रबंधन में सुधार आएगा.

यह भी पढ़ें : हरियाणा में किसानों की बर्बादी पर चुप सरकार, AAP ने उठाए राहत नीति पर सवाल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप