Haryana News : अगस्त 2025 में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के सरकारी प्रस्ताव पर संबोधन दिया. इसी महान सदन में सर्व समिति से यह संकल्प लिया गया कि इस विशेष बलिदान दिवस को सम्मानपूर्वक मनाया जाएगा.

श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन और बलिदान भारतीय सभ्यता की उस आत्मा का प्रतीक है, उन्होंने देश और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को न्योछावर किया, लेकिन अन्याय और अधर्म के सामने कभी झुकने का नाम नहीं लिया. मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए. 3 नवंबर को चंडीगढ़ में सर्वदलीय बैठक बुलाकर श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को मनाने के संबंध में आम राय भी बनाई गई.

प्रधानमंत्री ने गुरुजी को नमन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर को विशाल समागम में पहुंचकर श्री गुरुजी को नमन किया. उसी दिन उन्होंने अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में भाग लेकर महाभारत थीम पर आधारित अनुभव केंद्र और भगवान श्रीकृष्ण जी के पवित्र शंख के नाम पर पंचजन्य स्मारक का भी लोकार्पण किया.

350वें शहीदी दिवस पर रक्तदान शिविर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर को अपने “मन की बात” कार्यक्रम में अनुभव केंद्र की प्रशंसा की. इसके साथ ही उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित सिक्का, डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक भी जारी की. प्रदेश में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर 350 रक्तदान शिविर और स्कूलों में निबंध तथा कहानी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं. इन रक्तदान शिविरों में 23 हजार से अधिक यूनिट रक्त एकत्रित हुआ और विभिन्न प्रतियोगिताओं में साढ़े तीन लाख से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया.

करनाल मैराथन और बड़खालसा समारोह

चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, दर्शन और कार्यों पर एक विशेष चेयर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, अंबाला का नाम भी श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा गया. करनाल में आयोजित “हिंद की चादर” मैराथन में लगभग 80 हजार से अधिक धावकों ने भाग लिया. वहीं, बड़खालसा में दादा कुशाल सिंह दहिया जी के बलिदान स्थल पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में इस वीर नायक को नमन किया गया.

सती दास और मति दास को श्रद्धांजलि

उन्होंने गुरुजी के शीश को श्री आनंदपुर साहिब पहुँचाने के लिए अपने शीश का बलिदान दिया. इसी तरह, विभिन्न कार्यक्रमों में भाई जैता जी, भाई दयाला जी, भाई सती दास जी और भाई मति दास जी के अद्वितीय बलिदान को भी स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

शहीदी दिवस में भागियों और मोदी को धन्यवाद

यमुनानगर जिले के कलेसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वन विकसित करने का निर्णय लिया गया. साथ ही, यमुनानगर के किशनपुरा में गुरु तेग बहादुर कृषि महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की गई. श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस के कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए सभी हरियाणावासियों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद. पौने तीन करोड़ हरियाणावासियों की ओर से और इस महान सदन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार व्यक्त किया गया.

मुख्यमंत्री ने सदन के समक्ष प्रदेश के लोगों की ओर से इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध किया, जिसके बाद सदन में यह सरकारी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिया गया.

