Expressway Update : ग्वालियर और आगरा के बीच प्रस्तावित 4613 करोड़ रुपये लागत वाले सिक्स लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण का जिम्मा जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स कंपनी को मिला है. कंपनी ने मृदा परीक्षण का काम पूरा कर लिया है. अप्रैल में ठेका मिलने के बाद छह माह में संसाधन जुटाने और आवश्यक तैयारियां पूरी करने का समय दिया गया था. अब अक्टूबर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तीन बेस कैंप स्थापित किए जाएंगे, जहां से एक्सप्रेस वे के निर्माण का काम शुरू किया जाएगा.

मृदा परीक्षण पूरा, नवंबर से शुरू होगा निर्माण

निर्माण कार्य नवंबर से शुरू होगा और इसे 30 महीनों के अंदर पूरा करना होगा. इस प्रोजेक्ट के तहत फोरलेन हाईवे का पुनर्निर्माण भी किया जाएगा. कंपनी ने आगरा, धौलपुर और मुरैना जिलों में मृदा परीक्षण सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया है ताकि निर्माण कार्य में कोई बाधा न आए. साथ ही पुलों और अन्य संरचनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तीनों राज्यों में एक साथ काम शुरू किया जाएगा. इसके लिए तीन बेस ऑफिस भी बनाए जाएंगे.

धौलपुर में एक बेस ऑफिस तैयार हो चुका है, जहां बाउंड्रीवॉल और अस्थायी कार्यालय स्थापित किए गए हैं. भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा वितरण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. इसके बाद भूमि एनएचएआई को सौंप दी जाएगी और सरकारी रिकॉर्ड में भी इसके नाम की एंट्री की जाएगी. कंपनी को अक्टूबर तक जमीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. अधिकारियों के अनुसार, बेस ऑफिस का निर्माण जारी है और जल्द ही निर्माण कार्य की शुरुआत होगी.

ग्वालियर और मुरैना में भी कार्यालय बनाए जाएंगे ताकि दोनों प्रोजेक्टों का संचालन और निगरानी आसानी से हो सके.

31 पुल और 6 फ्लाईओवर सहित 88.4 किलोमीटर का पूरा निर्माण

इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 31 पुल बनाए जाएंगे, जिनमें आठ बड़े और 23 छोटे पुल शामिल हैं. इसके अलावा 192 कलवर्ट पुलिया भी बनाई जाएंगी. साथ ही छह फ्लाइओवर और एक रेल ओवरब्रिज (आरओबी) का निर्माण किया जाएगा. आरओबी जाजऊ स्टेशन के पास बनेगा. चंबल नदी पर 300 मीटर लंबा हैंगिंग ब्रिज भी तैयार किया जाएगा, जिसमें नदी के बीच कोई पिलर नहीं होगा, बल्कि पुल किनारों से टिका होगा और झूलता रहेगा.

यह नया एक्सप्रेस वे ग्वालियर से आगरा तक 88.4 किलोमीटर लंबा होगा और इसका एनएच नंबर 719डी होगा. एक्सप्रेस वे बनने के बाद ग्वालियर से आगरा की यात्रा का समय लगभग एक से सवा घंटा हो जाएगा. यह मार्ग धौलपुर और मुरैना से गुजरेगा और ग्वालियर के सुसेरा गांव तक पहुंचेगा. नए एक्सप्रेस वे से दोनों शहरों के बीच की दूरी लगभग 32 किलोमीटर कम हो जाएगी.

