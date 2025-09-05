Haryanaराज्य

गुरुग्राम मेट्रो का सपना हुआ सच…अब मिलेगी जाम और प्रदूषण से छुटकारा, जानें कैसे बदलेगी शहर की तस्वीर

Amzad Khan5 September 2025 - 3:28 PM
2 minutes read
Gurugram Metro Bhoomi Pujan
गुरुग्राम मेट्रो परियोजना का भूमि पूजन करते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

Gurugram Metro Bhoomi Pujan : गुरुग्राम के लिए 5 सितम्बर का दिन ऐतिहासिक बन गया. शिक्षक दिवस के इस खास अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना का भूमि पूजन किया. इस मौके पर उन्होंने इसे गर्व और गौरव का क्षण बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम तेजी से बढ़ता हुआ शहर है और यहां के लोगों को आधुनिक व सशक्त परिवहन प्रणाली की जरूरत थी. मेट्रो रेल का यह सपना केवल ईंट और पत्थर का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह शहर की आर्थिक प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा संकल्प है.

मेट्रो से मिलेगी राहत और नए अवसर

उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और सहयोग से ही यह बड़ा सपना साकार हो रहा है. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि मेट्रो आने से गुरुग्रामवासियों को जाम और प्रदूषण से बड़ी राहत मिलेगी. इस परियोजना के तहत रेजांगला चौक से द्वारका सेक्टर-21, सेक्टर-56 से पंचगांव तक नया मेट्रो कॉरिडोर बनेगा. इसके साथ ही दिल्ली से करनाल, दिल्ली से नीमराणा, गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा तक मेट्रो कनेक्टिविटी जोड़ी जाएगी. इससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

गुरुग्राम विकास में 1,909 करोड़ की बड़ी निवेश राशि

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में देश को नई गति देने का काम किया है. गुरुग्राम के विकास के लिए भी लगातार बजट में प्रावधान किए गए हैं. 2014 से अब तक सिर्फ गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में 1,909 करोड़ रुपये विकास कार्यों पर खर्च किए गए हैं.

विकास की नई पहचान बनेगी गुरुग्राम मेट्रो

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य पूरे हरियाणा में संतुलित विकास करना है. मेट्रो परियोजना इसके बड़े उदाहरणों में से एक है. यह केवल परिवहन की सुविधा नहीं, बल्कि गुरुग्राम की नई पहचान बनने जा रही है. गुरुग्राम मेट्रो न सिर्फ यात्रा को आसान बनाएगी, बल्कि समय, ईंधन और पर्यावरण की भी बड़ी बचत होगी. आने वाले समय में हर नागरिक अपने जीवन में इसका लाभ महसूस करेगा.

यह भी पढ़ें : उद्योग और स्टार्टअप प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री सैनी का संवाद: नवाचार, विकास और रोजगार पर विशेष चर्चा

