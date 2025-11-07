Punjabराज्य

गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत पर पंजाब विधानसभा सत्र: श्रद्धा, परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम

Amzad Khan7 November 2025 - 3:34 PM
2 minutes read
Guru Tegh Bahadur Punjab Session
गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत को समर्पित विशेष पंजाब विधानसभा सत्र की तैयारियों का जायज़ा लेते मंत्री और अधिकारी

Guru Tegh Bahadur Punjab Session : गुरु तेग बहादुर जी, जिन्हें पूरी दुनिया “हिंद की चादर” के नाम से जानती है, उनकी 350वीं पावन शहादत को समर्पित अस्थायी पंजाब विधानसभा का निर्माण तेज़ी से जारी है. विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने बताया कि यह ऐतिहासिक निर्माण कार्य 20 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह सत्र पंजाब सरकार की एक अनोखी पहल है, जो गुरु साहिब के बलिदान और उनके संदेश को पूरी दुनिया तक पहुँचाने का एक पवित्र प्रयास है.

गुरु तेग बहादुर जी की अमर शहादत की याद

स्पीकर संधवा ने बताया कि दिल्ली में शहादत के बाद भाई जैता जी ने गुरु जी का पावन शीश कीरतपुर साहिब के गुरुद्वारा बीबानगढ़ साहिब तक पहुँचाया था. इसके बाद माता गुजरी जी और बाल गोबिंद राय जी के साथ इसे श्री आनंदपुर साहिब में लाकर अंतिम संस्कार किया गया था. आज यह स्थान गुरुद्वारा सीस गंज साहिब के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ इस बार विधानसभा सत्र का शुभारंभ होगा.

नगर कीर्तन से होगी शुरुआत

कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने जानकारी दी कि 24 नवंबर को गुरुद्वारा बीबानगढ़ साहिब (कीरतपुर साहिब) से एक विशाल नगर कीर्तन की शुरुआत होगी. उन्होंने बताया कि सभी मंत्री और विधायक रास्ते में अलग-अलग स्थानों पर संगत के साथ इस नगर कीर्तन का स्वागत करेंगे. जब नगर कीर्तन गुरुद्वारा सीस गंज साहिब पहुँचेगा, तब विधानसभा सत्र की औपचारिक शुरुआत की जाएगी.

विशेष इंतज़ाम और श्रद्धा का माहौल

कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि सभी मंत्रियों और विधायकों के ठहरने की व्यवस्था भाई सती दास पंडाल में की गई है ताकि वे अपने परिवारों के साथ श्रद्धापूर्वक कार्यक्रमों में भाग ले सकें. वहीं जो विधायक सीधे सत्र में शामिल होना चाहेंगे, उनके लिए विशेष यातायात की व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी को कोई असुविधा न हो.

ड्रोन शो बनेगा आकर्षण का केंद्र

पर्यटन विभाग के सलाहकार दीपक बाली ने बताया कि विधानसभा सत्र के बाद एक शानदार ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा, जो गुरु साहिब की शहादत को समर्पित होगा. यह शो श्रद्धालुओं के लिए एक अनोखा अनुभव होगा और पंजाब के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ देगा.

यह आयोजन न सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि पंजाब सरकार की उस भावना को भी दर्शाता है जिसमें परंपरा, आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम नज़र आता है. इस ऐतिहासिक सत्र से पंजाब एक बार फिर गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान और मानवता के संदेश को याद करेगा और दुनिया को दिखाएगा कि असली धर्म है “सच्चाई और सबकी भलाई”.

यह भी पढ़ें : विश्व कप विजेता पंजाबी बेटियों का मोहाली पहुंचने पर पंजाब सरकार ने किया ढोल नगाड़े के साथ शानदार स्वागत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan7 November 2025 - 3:34 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बिहार में मोदी की हुंकार: बंपर वोटिंग ने साफ किया रास्ता, फिर लौटेगी एनडीए सरकार

बिहार में मोदी की हुंकार: बंपर वोटिंग ने साफ किया रास्ता, फिर लौटेगी एनडीए सरकार

7 November 2025 - 5:35 PM
Photo of लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने तिरुवनंतपुरम में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में लिया भाग

लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने तिरुवनंतपुरम में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में लिया भाग

7 November 2025 - 5:24 PM
Photo of “युद्ध नशों विरुद्ध” के 250वें दिन पंजाब पुलिस का बड़ा वार – 91 तस्कर दबोचे, नशा माफिया में मचा हड़कंप

“युद्ध नशों विरुद्ध” के 250वें दिन पंजाब पुलिस का बड़ा वार – 91 तस्कर दबोचे, नशा माफिया में मचा हड़कंप

7 November 2025 - 4:53 PM
Photo of नौवें पतशाह के 350वें शहीदी दिवस पर कल पंजाब के इन जिलों में आयोजित होगा लाइट एंड साउंड शो

नौवें पतशाह के 350वें शहीदी दिवस पर कल पंजाब के इन जिलों में आयोजित होगा लाइट एंड साउंड शो

7 November 2025 - 4:21 PM
Photo of विश्व कप विजेता पंजाबी बेटियों का मोहाली पहुंचने पर पंजाब सरकार ने किया ढोल नगाड़े के साथ शानदार स्वागत

विश्व कप विजेता पंजाबी बेटियों का मोहाली पहुंचने पर पंजाब सरकार ने किया ढोल नगाड़े के साथ शानदार स्वागत

7 November 2025 - 3:16 PM
Photo of PK के मन में फूटा लड्डू…बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग पर बोले प्रशांत किशोर – जनता ने बदलाव का रास्ता चुन लिया

PK के मन में फूटा लड्डू…बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग पर बोले प्रशांत किशोर – जनता ने बदलाव का रास्ता चुन लिया

7 November 2025 - 2:44 PM
Photo of दिवंगत बूटा सिंह केस में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने की अपने वकील के माध्यम से उपचुनाव तक पेशी से राहत की मांग

दिवंगत बूटा सिंह केस में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने की अपने वकील के माध्यम से उपचुनाव तक पेशी से राहत की मांग

7 November 2025 - 2:04 PM
Photo of बिहार चुनाव में नई पीढ़ी का जलवा: अखिलेश यादव बोले – अब बदलाव तय है, महागठबंधन की सरकार बन रही है

बिहार चुनाव में नई पीढ़ी का जलवा: अखिलेश यादव बोले – अब बदलाव तय है, महागठबंधन की सरकार बन रही है

7 November 2025 - 12:56 PM
Photo of पंजाब में किसानों की बड़ी जीत: 10 लाख से ज्यादा किसानों को मिला एमएसपी का लाभ, सरकार की पारदर्शी नीति का असर

पंजाब में किसानों की बड़ी जीत: 10 लाख से ज्यादा किसानों को मिला एमएसपी का लाभ, सरकार की पारदर्शी नीति का असर

7 November 2025 - 12:32 PM
Photo of लुधियाना बस अड्डा ठेका विवाद पर परिवहन मंत्री भुल्लर का बड़ा बयान: पारदर्शिता पर उठे सभी सवालों का दिया जवाब

लुधियाना बस अड्डा ठेका विवाद पर परिवहन मंत्री भुल्लर का बड़ा बयान: पारदर्शिता पर उठे सभी सवालों का दिया जवाब

7 November 2025 - 11:59 AM
Back to top button