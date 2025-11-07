Punjabराज्य

विश्व कप विजेता पंजाबी बेटियों का मोहाली पहुंचने पर पंजाब सरकार ने किया ढोल नगाड़े के साथ शानदार स्वागत

Shanti Kumari7 November 2025 - 3:16 PM
1 minute read
Women’s Cricket World Cup
विश्व कप विजेता हरलीन देओल और अमनजोत कौर का मोहाली हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत

Chandigarh : महिला क्रिकेट में भारत के लिए पहला विश्व कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय टीम की दो पंजाबी खिलाड़ियों, हरलीन देओल और अमनजोत कौर का आज वतन वापसी पर पंजाब सरकार द्वारा यहां शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से शानदार स्वागत किया गया।

मंत्रियों और विधायकों ने बढ़ाया बेटियों का मान

इस अवसर पर पंजाब सरकार की ओर से वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर विशेष रूप से खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पहुंचे। उनके साथ विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा, जिला योजना बोर्ड की चेयरपर्सन प्रभजोत कौर, जसवंत कौर और पार्षद सरबजीत सिंह समाणा भी मौजूद रहे। हवाई अड्डे पर जश्न का माहौल देखने को मिला, जहां पंजाब सरकार, जिला प्रशासन और खेल विभाग द्वारा ढोल की थाप और फूलों के हार पहनाकर विजेता बेटियों का सम्मान किया गया।

सरकार द्वारा विशेष सम्मान का ऐलान

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पहले ही वीडियो कॉल के जरिए टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, हरलीन देओल और अमनजोत कौर को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी थी। हरपाल सिंह चीमा और मीत हेयर ने कहा कि हमारी इन बेटियों ने न सिर्फ पंजाब, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने घोषणा की कि कप्तान हरमनप्रीत कौर के पंजाब लौटने के बाद पंजाब सरकार द्वारा तीनों खिलाड़ियों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा।

यह भी पढ़ें ‘वंदे मातरम’ को पूरे हुए 150 साल, पीएम मोदी ने कहा – यह केवल गीत नहीं, भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति है

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari7 November 2025 - 3:16 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of बिहार में मोदी की हुंकार: बंपर वोटिंग ने साफ किया रास्ता, फिर लौटेगी एनडीए सरकार

बिहार में मोदी की हुंकार: बंपर वोटिंग ने साफ किया रास्ता, फिर लौटेगी एनडीए सरकार

7 November 2025 - 5:35 PM
Photo of लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने तिरुवनंतपुरम में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में लिया भाग

लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने तिरुवनंतपुरम में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में लिया भाग

7 November 2025 - 5:24 PM
Photo of “युद्ध नशों विरुद्ध” के 250वें दिन पंजाब पुलिस का बड़ा वार – 91 तस्कर दबोचे, नशा माफिया में मचा हड़कंप

“युद्ध नशों विरुद्ध” के 250वें दिन पंजाब पुलिस का बड़ा वार – 91 तस्कर दबोचे, नशा माफिया में मचा हड़कंप

7 November 2025 - 4:53 PM
Photo of नौवें पतशाह के 350वें शहीदी दिवस पर कल पंजाब के इन जिलों में आयोजित होगा लाइट एंड साउंड शो

नौवें पतशाह के 350वें शहीदी दिवस पर कल पंजाब के इन जिलों में आयोजित होगा लाइट एंड साउंड शो

7 November 2025 - 4:21 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत पर पंजाब विधानसभा सत्र: श्रद्धा, परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम

गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत पर पंजाब विधानसभा सत्र: श्रद्धा, परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम

7 November 2025 - 3:34 PM
Photo of PK के मन में फूटा लड्डू…बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग पर बोले प्रशांत किशोर – जनता ने बदलाव का रास्ता चुन लिया

PK के मन में फूटा लड्डू…बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग पर बोले प्रशांत किशोर – जनता ने बदलाव का रास्ता चुन लिया

7 November 2025 - 2:44 PM
Photo of दिवंगत बूटा सिंह केस में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने की अपने वकील के माध्यम से उपचुनाव तक पेशी से राहत की मांग

दिवंगत बूटा सिंह केस में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने की अपने वकील के माध्यम से उपचुनाव तक पेशी से राहत की मांग

7 November 2025 - 2:04 PM
Photo of बिहार चुनाव में नई पीढ़ी का जलवा: अखिलेश यादव बोले – अब बदलाव तय है, महागठबंधन की सरकार बन रही है

बिहार चुनाव में नई पीढ़ी का जलवा: अखिलेश यादव बोले – अब बदलाव तय है, महागठबंधन की सरकार बन रही है

7 November 2025 - 12:56 PM
Photo of पंजाब में किसानों की बड़ी जीत: 10 लाख से ज्यादा किसानों को मिला एमएसपी का लाभ, सरकार की पारदर्शी नीति का असर

पंजाब में किसानों की बड़ी जीत: 10 लाख से ज्यादा किसानों को मिला एमएसपी का लाभ, सरकार की पारदर्शी नीति का असर

7 November 2025 - 12:32 PM
Photo of लुधियाना बस अड्डा ठेका विवाद पर परिवहन मंत्री भुल्लर का बड़ा बयान: पारदर्शिता पर उठे सभी सवालों का दिया जवाब

लुधियाना बस अड्डा ठेका विवाद पर परिवहन मंत्री भुल्लर का बड़ा बयान: पारदर्शिता पर उठे सभी सवालों का दिया जवाब

7 November 2025 - 11:59 AM
Back to top button