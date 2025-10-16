Uttar Pradeshमौसम

UP में सर्दी के सितम के लिए हो जाओ तैयार, दिवाली के बाद बढ़ेगी ठंड : IMD का अपडेट

Ajay Yadav16 October 2025 - 9:26 AM
2 minutes read
UP Weather :
UP में सर्दी के सितम के लिए हो जाएँ तैयार, दिवाली के बाद बढ़ेगी ठंड : IMD का अपडेट

फटाफट पढ़ें

  • यूपी में मौसम सामान्य और हल्की ठंड
  • अगले 5 दिन तापमान स्थिर रहेगा
  • प्रदेश के सभी जिले ग्रीन जोन में हैं
  • 17-18 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा
  • प्रयागराज और झांसी सबसे गर्म जिले

UP Weather : उत्तर प्रदेश में फिलहाल मौसम सामान्य बना हुआ है. दिन में धूप निकल रही हैं, जबकि सुबह और शाम के समय हल्की ठंड़क महसूस की जा रही है. इसी वजह से लोगों ने एसी और कूलर का इस्तेमाल बंद कर दिया है. आज 16 अक्टूबर को भी प्रदेश में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है. अगले पांच दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है.

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनो हिस्सों में आज गुरुवार को मौसम शुष्क रहने की संभावना है. दिन के समय आसमान एकदम साफ रहेगा और धूप निकलेगी. जबकि शाम को मौसम हल्का सर्द रहेगा.

प्रदेश के सभी 75 जिले ग्रीन जोन में

प्रदेश के सभी 75 जिले फिलहाल ग्रीन जोन में हैं. कहीं भी बारिश या तेज हवाओं का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक दीपावली तक ऐसा ही मौसम रहेगा. इसके बाद सर्दी में बढ़ोतरी देखी जा सकती है.

17 और 18 अक्टूबर को भी पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. दीपावली तक पूरे प्रदेश में ऐसा ही मौसम बने रहने का अनुमान है. इस दौरान कहीं भी बारिश की उम्मीद नहीं है. हालांकि, पहाड़ी इलाकों में बढ़ती ठंड के असर से रात का तापमान धीरे-धीरे कम हो सकता है.

प्रयागराज और झांसी सबसे गर्म जिले

प्रदेश में अगले पांच दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. फिलहाल उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान 29-34 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. बीते 24 घंटों में उरई, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और झांसी सबसे गर्म जिले रहे. जबकि कानपुर, मुजफ्फरनगर, इटावा, मेरठ और शाहजहांपुर में रात में के समय सबसे कम तापमान दर्ज गया किया गया.

