बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 वर्ष की उम्र में निधन

Khaleda Zia Death : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की प्रमुख खालिदा जिया का निधन हो गया है. 80 साल की खालिदा जिया का निधन ढाका के एवरकेयर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुआ. लंबे समय से बीमार चल रही खालिदा जिया राजनीतिक अस्थिरता के दौर में बांग्लादेश की एक प्रभावशाली नेता रही हैं.

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन की पुष्टि उनकी पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने की है. पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया कि डॉक्टरों ने उन्हें कुछ समय पहले मृत घोषित किया. बता दें कि खालिदा जिया ने आज सुबह 6 बजे आखिरी सांस ली. लंबे समय से बीमार रहने के बाद उनका ढाका के एवरकेयर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था.

बीती रात तबीयत बिगड़ी

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया लंबे समय से कई गंभीर बीमारियों से जूझ रही थीं. उन्हें मधुमेह, गठिया, लीवर सिरोसिस के साथ ही हृदय रोग से पीड़ित थीं. 80 साल की खालिदा जिया आईसीयू में थीं, जहां हालत बिगड़ने पर पिछले कुछ दिनों से उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था. बीती रात उनकी तबीयत अधिक खराब हो गई थी.

बांग्लादेश में नई सरकार के लिए चुनाव

बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और अब देश में नई सरकार के लिए चुनाव हो रहे हैं. इन चुनावों में खालिदा जिया भी उम्मीदवार थीं. खालिदा ने अपने निधन से कुछ ही घंटे पहले 29 दिसंबर को नामांकन दाखिल किया था. खालिदा जिया ने बोगरा सात सीट के लिए नॉमिनेशन किया था.

1991 में पहली बार बनी प्रधानमंत्री

खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इतिहास में दर्ज हैं. उन्होंने 1991 में पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनीं और उसके बाद भी दो बार उन्होंने बांग्लादेश सरकार का नेतृत्व किया. बेनजीर भुट्टो के बाद खालिदा जिया दुनिया में ऐसी दूसरी महिला नेता थीं, जिन्होंने किसी मुस्लिम देश की प्रधानमंत्री का पद संभाला.

